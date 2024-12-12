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В ФБР не могут установить происхождение беспилотников над Нью-Джерси
В ФБР не могут установить происхождение беспилотников над Нью-Джерси - РИА Новости, 12.12.2024
В ФБР не могут установить происхождение беспилотников над Нью-Джерси
Федеральные ведомства не могут установить, что за дроны замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси, заявил координатор стратегических коммуникаций... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:52
2024-12-12T23:52
2024-12-12T23:52
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Федеральные ведомства не могут установить, что за дроны замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Я не могу определенно сказать, что это", - заявил Кирби на брифинге. По его словам, Белый дом понимает беспокойство граждан, которые заявляют, что видели над своими домами беспилотники размером с внедорожник, администрация тоже обеспокоена. "Поэтому министерство внутренней безопасности и ФБР изучают это. Мы серьезно относимся, мы понимаем обеспокоенности, у людей есть вопросы, у нас тоже есть вопросы, и мы работаем над тем, чтобы получить ответы", - сказал Кирби. "Это началось в конце ноября, сейчас 12 декабря. Мы продвигаемся, мы относимся к этому серьезно. Если президент сочтет, что есть риск национальной или общественной безопасности, он выступит с подходящими указаниями", - добавил представитель Белого дома. На этой ранней стадии расследования не установлены риски для национальной безопасности и граждан, активность не является зловредной или преступной, заявил Кирби. Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение. Пентагон ранее заявил, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников.
https://ria.ru/20241212/bombardirovschik-1988914531.html
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в мире, нью-джерси, джон кирби, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша
В мире, Нью-Джерси, Джон Кирби, Дональд Трамп, ФБР, Министерство обороны США
В ФБР не могут установить происхождение беспилотников над Нью-Джерси
Кирби: в ФБР не могут установить, что за дроны американцы видели над Нью-Джерси
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Федеральные ведомства не могут установить, что за дроны замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я не могу определенно сказать, что это", - заявил Кирби
на брифинге.
По его словам, Белый дом понимает беспокойство граждан, которые заявляют, что видели над своими домами беспилотники размером с внедорожник, администрация тоже обеспокоена.
"Поэтому министерство внутренней безопасности и ФБР
изучают это. Мы серьезно относимся, мы понимаем обеспокоенности, у людей есть вопросы, у нас тоже есть вопросы, и мы работаем над тем, чтобы получить ответы", - сказал Кирби.
"Это началось в конце ноября, сейчас 12 декабря. Мы продвигаемся, мы относимся к этому серьезно. Если президент сочтет, что есть риск национальной или общественной безопасности, он выступит с подходящими указаниями", - добавил представитель Белого дома.
На этой ранней стадии расследования не установлены риски для национальной безопасности и граждан, активность не является зловредной или преступной, заявил Кирби.
Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси
привлекли внимание властей, в ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа
, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.
Пентагон
ранее заявил, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников.