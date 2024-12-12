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Белый дом не стал комментировать слова Трампа о "глупом решении" Байдена - РИА Новости, 12.12.2024
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22:54 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ssha-1988927955.html
Белый дом не стал комментировать слова Трампа о "глупом решении" Байдена
Белый дом не стал комментировать слова Трампа о "глупом решении" Байдена - РИА Новости, 12.12.2024
Белый дом не стал комментировать слова Трампа о "глупом решении" Байдена
Белый дом в четверг воздержался от комментариев по поводу заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что разрешить ВСУ удары ракетами по России... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:54
2024-12-12T22:54
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Белый дом в четверг воздержался от комментариев по поводу заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что разрешить ВСУ удары ракетами по России было "глупым решением" со стороны действующего президента США Джо Байдена. "Я не собираюсь вступать в препирательства с избранным президентом по поводу того, что он говорит в медиапространстве. Все, что я могу сделать, это повторить, в чем заключаются политика и руководство президента Байдена, а именно: сделать все возможное, в том числе и сегодня, с помощью этого пакета мер, о котором мы объявляем, чтобы Украина могла защитить себя", - заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Ранее Трамп в интервью журналу Time заявил, что самый опасный фактор на данный момент - это "глупое" решение Владимира Зеленского наносить ракетные удары по российской территории, одобренное Байденом. При этом он отметил, что не намерен отказываться от поддержки Украины, поскольку рассматривает её как важный инструмент для давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241212/devis-1988793875.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, дональд трамп, джон кирби, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Джон Кирби, НАТО, Вооруженные силы Украины
Белый дом не стал комментировать слова Трампа о "глупом решении" Байдена

Белый дом не прокомментировал слова Трампа о решении Байдена бить вглубь РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Белый дом в четверг воздержался от комментариев по поводу заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что разрешить ВСУ удары ракетами по России было "глупым решением" со стороны действующего президента США Джо Байдена.
"Я не собираюсь вступать в препирательства с избранным президентом по поводу того, что он говорит в медиапространстве. Все, что я могу сделать, это повторить, в чем заключаются политика и руководство президента Байдена, а именно: сделать все возможное, в том числе и сегодня, с помощью этого пакета мер, о котором мы объявляем, чтобы Украина могла защитить себя", - заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
На Западе раскрыли, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине
Вчера, 12:43
Ранее Трамп в интервью журналу Time заявил, что самый опасный фактор на данный момент - это "глупое" решение Владимира Зеленского наносить ракетные удары по российской территории, одобренное Байденом. При этом он отметил, что не намерен отказываться от поддержки Украины, поскольку рассматривает её как важный инструмент для давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
"В мясорубку": на Украине раскрыли тайный план Байдена
11 декабря, 09:52
 
В миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденДональд ТрампДжон КирбиНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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