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"Сотни миль". На Западе признали успех России на поле боя - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:42 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988926790.html
"Сотни миль". На Западе признали успех России на поле боя
"Сотни миль". На Западе признали успех России на поле боя - РИА Новости, 12.12.2024
"Сотни миль". На Западе признали успех России на поле боя
Российские войска уверенно продвигаются сквозь ослабленные украинские позиции, сообщает обозреватель New York Times. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:42
2024-12-12T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дональд трамп
джо байден
сша
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские войска уверенно продвигаются сквозь ослабленные украинские позиции, сообщает обозреватель New York Times."Россия продвигается &lt;...&gt; самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой солдат", — говорится в материале.По мнению автора статьи, освобождение новых территорий позволит России разговаривать с позиции силы, когда победивший на выборах президента США Дональд Трамп вернется в Белый дом и заговорит о мирных переговорах.Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988831579.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, джо байден, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, США
"Сотни миль". На Западе признали успех России на поле боя

NYT: ВС РФ стремительно прорывают ослабленные украинские позиции

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Центр" ВС России в зоне СВО
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град группировки Центр ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Центр" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские войска уверенно продвигаются сквозь ослабленные украинские позиции, сообщает обозреватель New York Times.
"Россия продвигается <...> самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой солдат", — говорится в материале.
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По мнению автора статьи, освобождение новых территорий позволит России разговаривать с позиции силы, когда победивший на выборах президента США Дональд Трамп вернется в Белый дом и заговорит о мирных переговорах.
Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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