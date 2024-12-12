https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988926790.html

"Сотни миль". На Западе признали успех России на поле боя

"Сотни миль". На Западе признали успех России на поле боя - РИА Новости, 12.12.2024

"Сотни миль". На Западе признали успех России на поле боя

Российские войска уверенно продвигаются сквозь ослабленные украинские позиции, сообщает обозреватель New York Times. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T22:42

2024-12-12T22:42

2024-12-12T22:42

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские войска уверенно продвигаются сквозь ослабленные украинские позиции, сообщает обозреватель New York Times."Россия продвигается <...> самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой солдат", — говорится в материале.По мнению автора статьи, освобождение новых территорий позволит России разговаривать с позиции силы, когда победивший на выборах президента США Дональд Трамп вернется в Белый дом и заговорит о мирных переговорах.Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988831579.html

https://ria.ru/20241212/konflikt-1988891046.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, джо байден, сша