https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988732692.html
Башкирские военные сделали под землей молельную комнату
Башкирские военные сделали под землей молельную комнату - РИА Новости, 12.12.2024
Башкирские военные сделали под землей молельную комнату
Военнослужащие башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" сделали под землей молельную комнату, в которой могут помолиться... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:35
2024-12-12T07:35
2024-12-12T08:29
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Военнослужащие башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" сделали под землей молельную комнату, в которой могут помолиться как христиане, так и мусульмане, рассказал РИА Новости командир батальона полковник Александр Сопин. "Башкортостан всегда был многонациональной республикой, у нас порядка ста с лишним национальностей проживает в республике… У нас здесь есть молельная комната, одна половина мусульманская, другая половина - христианская. Причем святые отцы, которые приезжали, проконсультировали и сказали, что нет никаких нарушений", - рассказал командир. Он уточнил, что батальон на 90% состоит из жителей Башкортостана, среди которых есть как мусульмане, так и христиане, поэтому бойцы активно поддержали инициативу создания такой молельной комнаты. "Строили все вместе. Активное участие ребята принимали в ее строительстве. Здесь не нужно было говорить, кого-то заставлять", - поделился Сопин.
https://ria.ru/20240903/khram-1970192912.html
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988578368.html
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Башкирские военные сделали под землей молельную комнату для христиан и мусульман
Военные башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" показали РИА Новости сделанный на передовой блиндаж для молитв христиан и мусульман, а также рассказали о случаях героизма на фронте
2024-12-12T07:35
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РИА Новости
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религия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Религия, Безопасность
Башкирские военные сделали под землей молельную комнату
Башкирские военные сделали под землей молельную комнату для христиан и мусульман
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Военнослужащие башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" сделали под землей молельную комнату, в которой могут помолиться как христиане, так и мусульмане, рассказал РИА Новости командир батальона полковник Александр Сопин.
"Башкортостан всегда был многонациональной республикой, у нас порядка ста с лишним национальностей проживает в республике… У нас здесь есть молельная комната, одна половина мусульманская, другая половина - христианская. Причем святые отцы, которые приезжали, проконсультировали и сказали, что нет никаких нарушений", - рассказал командир.
Он уточнил, что батальон на 90% состоит из жителей Башкортостана, среди которых есть как мусульмане, так и христиане, поэтому бойцы активно поддержали инициативу создания такой молельной комнаты.
"Строили все вместе. Активное участие ребята принимали в ее строительстве. Здесь не нужно было говорить, кого-то заставлять", - поделился Сопин.