https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988732692.html

Башкирские военные сделали под землей молельную комнату

Башкирские военные сделали под землей молельную комнату - РИА Новости, 12.12.2024

Башкирские военные сделали под землей молельную комнату

Военнослужащие башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" сделали под землей молельную комнату, в которой могут помолиться... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T07:35

2024-12-12T07:35

2024-12-12T08:29

специальная военная операция на украине

религия

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Военнослужащие башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" сделали под землей молельную комнату, в которой могут помолиться как христиане, так и мусульмане, рассказал РИА Новости командир батальона полковник Александр Сопин. "Башкортостан всегда был многонациональной республикой, у нас порядка ста с лишним национальностей проживает в республике… У нас здесь есть молельная комната, одна половина мусульманская, другая половина - христианская. Причем святые отцы, которые приезжали, проконсультировали и сказали, что нет никаких нарушений", - рассказал командир. Он уточнил, что батальон на 90% состоит из жителей Башкортостана, среди которых есть как мусульмане, так и христиане, поэтому бойцы активно поддержали инициативу создания такой молельной комнаты. "Строили все вместе. Активное участие ребята принимали в ее строительстве. Здесь не нужно было говорить, кого-то заставлять", - поделился Сопин.

https://ria.ru/20240903/khram-1970192912.html

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Башкирские военные сделали под землей молельную комнату для христиан и мусульман Военные башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" показали РИА Новости сделанный на передовой блиндаж для молитв христиан и мусульман, а также рассказали о случаях героизма на фронте 2024-12-12T07:35 true PT2M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

религия, безопасность