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ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 12.12.2024 (обновлено: 12:03 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html
ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин
ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин - РИА Новости, 12.12.2024
ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин
ВСУ некуда будет отступать после сдачи города Курахово в ДНР из-за отсутствия подготовленных рубежей обороны, отступление будет похоже на бегство, сообщил РИА... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T04:21
2024-12-12T12:03
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
ян гагин
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ВСУ некуда будет отступать после сдачи города Курахово в ДНР из-за отсутствия подготовленных рубежей обороны, отступление будет похоже на бегство, сообщил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин. Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские войска водрузили флаг России на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои. "И освобождение Курахово, и освобождение того же Покровска, что нам может дать? Противнику некуда отступать, то есть у него нет подготовленных рубежей обороны за спиной. Сейчас они отступают на неподготовленные позиции — какие-то дачные поселки, небольшие деревни, где они пытаются выжить. А на Донбассе сейчас достаточно холодно, влажно — очень тяжелые погодные условия для ведения боевых действий в полевых условиях. Учитывая, что позиции неподготовленные, им негде обогреться, им негде остановиться и уж тем более негде прятаться от нашей артиллерии, авиации и наших дронов. Получается, что отступление, скажем так, похоже на бегство", —сказал Гагин. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988722264.html
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курахово
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курахово, донецкая народная республика, россия, ян гагин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Ян Гагин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин

Гагин: отступление ВСУ после Курахово будет похоже на бегство

© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera CarcedoУкраинские военные в Курахово. Декабрь 2024
Украинские военные в Курахово. Декабрь 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera Carcedo
Украинские военные в Курахово. Декабрь 2024
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ВСУ некуда будет отступать после сдачи города Курахово в ДНР из-за отсутствия подготовленных рубежей обороны, отступление будет похоже на бегство, сообщил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские войска водрузили флаг России на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ВСУ бросили на гибель свою пехоту в Курахово, заявил Гагин
Вчера, 03:24
"И освобождение Курахово, и освобождение того же Покровска, что нам может дать? Противнику некуда отступать, то есть у него нет подготовленных рубежей обороны за спиной. Сейчас они отступают на неподготовленные позиции — какие-то дачные поселки, небольшие деревни, где они пытаются выжить. А на Донбассе сейчас достаточно холодно, влажно — очень тяжелые погодные условия для ведения боевых действий в полевых условиях. Учитывая, что позиции неподготовленные, им негде обогреться, им негде остановиться и уж тем более негде прятаться от нашей артиллерии, авиации и наших дронов. Получается, что отступление, скажем так, похоже на бегство", —сказал Гагин.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯн ГагинВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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