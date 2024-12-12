https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html

ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин

ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин - РИА Новости, 12.12.2024

ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин

ВСУ некуда будет отступать после сдачи города Курахово в ДНР из-за отсутствия подготовленных рубежей обороны, отступление будет похоже на бегство, сообщил РИА... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T04:21

2024-12-12T04:21

2024-12-12T12:03

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

ян гагин

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ВСУ некуда будет отступать после сдачи города Курахово в ДНР из-за отсутствия подготовленных рубежей обороны, отступление будет похоже на бегство, сообщил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин. Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские войска водрузили флаг России на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои. "И освобождение Курахово, и освобождение того же Покровска, что нам может дать? Противнику некуда отступать, то есть у него нет подготовленных рубежей обороны за спиной. Сейчас они отступают на неподготовленные позиции — какие-то дачные поселки, небольшие деревни, где они пытаются выжить. А на Донбассе сейчас достаточно холодно, влажно — очень тяжелые погодные условия для ведения боевых действий в полевых условиях. Учитывая, что позиции неподготовленные, им негде обогреться, им негде остановиться и уж тем более негде прятаться от нашей артиллерии, авиации и наших дронов. Получается, что отступление, скажем так, похоже на бегство", —сказал Гагин. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988722264.html

https://ria.ru/20241210/svo-1988358789.html

курахово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, россия, ян гагин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность