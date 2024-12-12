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Армения и Италия подписали программу оборонного сотрудничества - РИА Новости, 12.12.2024
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14:16 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/sotrudnichestvo-1988812024.html
Армения и Италия подписали программу оборонного сотрудничества
Армения и Италия подписали программу оборонного сотрудничества - РИА Новости, 12.12.2024
Армения и Италия подписали программу оборонного сотрудничества
Армения и Италия подписали программу оборонного сотрудничества на 2025 год по итогам прошедших в Ереване консультаций военных ведомств двух стран, сообщает... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:16
2024-12-12T14:16
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ЕРЕВАН, 12 дек - РИА Новости. Армения и Италия подписали программу оборонного сотрудничества на 2025 год по итогам прошедших в Ереване консультаций военных ведомств двух стран, сообщает пресс-служба армянского минобороны. Отмечается, что консультации прошли в четверг под председательством начальника управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левона Айвазяна и начальника управления международного сотрудничества генштаба ВС Италии полковника Маттиа Зуцци. По данным пресс-службы, была обсуждена проделанная в 2024 году работа, запланированы мероприятия на следующий год. "Стороны выразили удовлетворение процессом сотрудничества, которое в последние годы расширяется, охватывая все новые сферы. Айвазян рассказал коллегам о работе по трансформации (армянской - ред.) армии. Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов. По итогам консультаций была подписана программа оборонного сотрудничества между Арменией и Италией на 2025 год, которая включает ряд мероприятий по обмену опытом, военного образования", - говорится в сообщении.
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армения, италия, ереван
Армения, Италия, Ереван
Армения и Италия подписали программу оборонного сотрудничества

Армения и Италия подписали программу оборонного сотрудничества на 2025 год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил Армении
Военнослужащий Вооруженных сил Армении - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий Вооруженных сил Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 12 дек - РИА Новости. Армения и Италия подписали программу оборонного сотрудничества на 2025 год по итогам прошедших в Ереване консультаций военных ведомств двух стран, сообщает пресс-служба армянского минобороны.
Отмечается, что консультации прошли в четверг под председательством начальника управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левона Айвазяна и начальника управления международного сотрудничества генштаба ВС Италии полковника Маттиа Зуцци.
По данным пресс-службы, была обсуждена проделанная в 2024 году работа, запланированы мероприятия на следующий год.
"Стороны выразили удовлетворение процессом сотрудничества, которое в последние годы расширяется, охватывая все новые сферы. Айвазян рассказал коллегам о работе по трансформации (армянской - ред.) армии. Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов. По итогам консультаций была подписана программа оборонного сотрудничества между Арменией и Италией на 2025 год, которая включает ряд мероприятий по обмену опытом, военного образования", - говорится в сообщении.
Глава МИД Франции Стефан Сежурне и глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время совместной пресс-конференции в Ереване. 16 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Париж будет сотрудничать с Ереваном в оборонной сфере, заявил глава МИД
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АрменияИталияЕреван
 
 
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