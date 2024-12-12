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Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования - РИА Новости, 12.12.2024
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05:41 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/soglashenie-1988727450.html
Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования
Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования - РИА Новости, 12.12.2024
Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования
Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, сообщил МИД Японии. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T05:41
2024-12-12T05:41
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ТОКИО, 12 дек – РИА Новости. Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, сообщил МИД Японии. "Между правительством Японии и правительством Монголии было подписано соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий. Соглашение вступит в силу по мере завершения необходимых процедур между правительствами двух стран. Соглашение устанавливает юридические рамки для правительств Японии и Монголии в отношении обращения с оборонным оборудованием и технологиями, которые будут передаваться между двумя правительствами для осуществления проектов, которые будут определяться совместно, включая те, которые будут вносить вклад в дело мира и стабильности", - говорится в документе МИД. Подобные соглашения у Японии существуют с 16 странами: США, Великобританией, Индией, Филиппинами, ОАЭ и другими. Соглашение подразумевает защиту секретной информации, а также условие, что вооружения не могут быть переданы третьей стране без согласия контрагента соглашения. Ранее сообщалось, что до конца 2024 финансового года (заканчивается 31 марта 2025 года) Япония намерена поставить по линии OSA (Official Security Assistance) – государственной помощи по укреплению безопасности 4 странам – Монголии, Филиппинам, Индонезии, Джибути помощь в размере 5 миллиардов иен (33 миллиона долларов). Рассматривается предоставление Филиппинам радаров, Монголии – оборудования для управления воздушным движением, Индонезии и Джибути – кораблей и другого оборудования, связанного с безопасностью на море. В 2023 финансовом году аналогичная помощь была оказана Филиппинам, Малайзии, Бангладеш, Фиджи.
https://ria.ru/20241113/ates-1983056372.html
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в мире, япония, монголия, филиппины
В мире, Япония, Монголия, Филиппины
Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования

Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонных технологий

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТОКИО, 12 дек – РИА Новости. Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, сообщил МИД Японии.
"Между правительством Японии и правительством Монголии было подписано соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий. Соглашение вступит в силу по мере завершения необходимых процедур между правительствами двух стран. Соглашение устанавливает юридические рамки для правительств Японии и Монголии в отношении обращения с оборонным оборудованием и технологиями, которые будут передаваться между двумя правительствами для осуществления проектов, которые будут определяться совместно, включая те, которые будут вносить вклад в дело мира и стабильности", - говорится в документе МИД.
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Подобные соглашения у Японии существуют с 16 странами: США, Великобританией, Индией, Филиппинами, ОАЭ и другими. Соглашение подразумевает защиту секретной информации, а также условие, что вооружения не могут быть переданы третьей стране без согласия контрагента соглашения.
Ранее сообщалось, что до конца 2024 финансового года (заканчивается 31 марта 2025 года) Япония намерена поставить по линии OSA (Official Security Assistance) – государственной помощи по укреплению безопасности 4 странам – Монголии, Филиппинам, Индонезии, Джибути помощь в размере 5 миллиардов иен (33 миллиона долларов). Рассматривается предоставление Филиппинам радаров, Монголии – оборудования для управления воздушным движением, Индонезии и Джибути – кораблей и другого оборудования, связанного с безопасностью на море.
В 2023 финансовом году аналогичная помощь была оказана Филиппинам, Малайзии, Бангладеш, Фиджи.
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