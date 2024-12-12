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Совет глав правительств СНГ

Совет глав правительств СНГ - РИА Новости, 12.12.2024

Совет глав правительств СНГ

Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T00:25

2024-12-12T00:25

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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.В состав Совета входят премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Молдавии Дорин Речан, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.В мае 2018 года страна отозвала своих представителей из уставных органов СНГ. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ. Совет глав правительств Содружества решает вопросы:Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов. Последнее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 24 мая 2024 года в Ашхабаде (Туркмения). Главы правительств рассмотрели вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках СНГ, включая расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес. По итогам заседания премьер-министры стран СНГ приняли решение о плане действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств-участников СНГ в период до 2030 года, также было принято решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года,Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 12 декабря в Москве. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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