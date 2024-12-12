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Совет глав правительств СНГ - РИА Новости, 12.12.2024
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00:25 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/sng-1988403455.html
Совет глав правительств СНГ
Совет глав правительств СНГ - РИА Новости, 12.12.2024
Совет глав правительств СНГ
Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:25
2024-12-12T00:25
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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.В состав Совета входят премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Молдавии Дорин Речан, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.В мае 2018 года страна отозвала своих представителей из уставных органов СНГ. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ. Совет глав правительств Содружества решает вопросы:Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов. Последнее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 24 мая 2024 года в Ашхабаде (Туркмения). Главы правительств рассмотрели вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках СНГ, включая расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес. По итогам заседания премьер-министры стран СНГ приняли решение о плане действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств-участников СНГ в период до 2030 года, также было принято решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года,Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 12 декабря в Москве. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, снг, россия
Справки, СНГ, Россия

Совет глав правительств СНГ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе. Архивное фото
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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.
В состав Совета входят премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Молдавии Дорин Речан, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.
В мае 2018 года страна отозвала своих представителей из уставных органов СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ.
Совет глав правительств Содружества решает вопросы:
  • реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;
  • реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;
  • принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;
  • развития систем транспорта, связи, энергетических систем;
  • сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;
  • разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;
  • создания органов Содружества в рамках его компетенции;
  • назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;
  • финансового обеспечения деятельности органов Содружества;
  • сотрудничества в вопросах социальной политики;
  • контроля за деятельностью органов СНГ;
  • делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ.
Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.
Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.
Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.
Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.
Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.
Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.
Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.
Последнее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 24 мая 2024 года в Ашхабаде (Туркмения). Главы правительств рассмотрели вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках СНГ, включая расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.
По итогам заседания премьер-министры стран СНГ приняли решение о плане действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств-участников СНГ в период до 2030 года, также было принято решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года,
Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 12 декабря в Москве.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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