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Бастрыкин рассказал о работе СК над делами о преступлениях Киева

Бастрыкин рассказал о работе СК над делами о преступлениях Киева - РИА Новости, 12.12.2024

Бастрыкин рассказал о работе СК над делами о преступлениях Киева

Следственный комитет России с 2022 года завершил расследование почти 500 уголовных дел о преступлениях Киева против мирных граждан, сообщил председатель СК РФ... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:59

2024-12-12T17:59

2024-12-12T17:59

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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Следственный комитет России с 2022 года завершил расследование почти 500 уголовных дел о преступлениях Киева против мирных граждан, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Мы расследуем сейчас преступления киевского режима на новых территориях РФ, и жестокость тоже ужасает. Убивают мирных жителей, женщин, стариков, детей. Жестоко. Без всякого смысла, без всякой военной необходимости. Убивают не в бою, а в мирных городах, которые покидают вооруженные силы Украины. Мы тоже это все расследуем и квалифицируем как геноцид, как преступление против мира, человечества и человечности", - сказал он журналистам в Минске перед международной конференцией, приуроченной к принятию Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Расследование преступлений киевского режима началось в 2014 году. "Мы сейчас завершили расследование почти 500 уголовных дел, начиная с 2022 года. Но работали с 2014 года, когда эти территории были еще не наши", - уточнил Бастрыкин. Он подчеркнул, что квалифицируются эти деяния по российскому уголовному кодексу. "С квалификацией на территории России проблем нет... Суды очень оперативно выносят приговоры на новых российских территориях, приговоры очень суровые: 25 лет, пожизненно", – отметил Бастрыкин. Касаясь темы геноцида в период Великой Отечественной войны, он рассказал о сотрудничестве с Белоруссией. "У нас есть совместная следственно-оперативная группа, куда входят сотрудники Генеральной прокуратуры, Следственных комитетов России и Беларуси. Только за последний год мы получили от белорусских коллег 48 запросов о правовой помощи, сами направили 35 запросов. То есть идет обмен информацией по вопросу расследования геноцида", - сообщил Бастрыкин.

https://ria.ru/20241112/kiev-1983371355.html

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россия, белоруссия, киев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, оон, в мире