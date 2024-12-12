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Замглавы МИД обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
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22:16 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/siriya-1988924388.html
Замглавы МИД обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии
Замглавы МИД обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
Замглавы МИД обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР, в том числе вопросы продвижения РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:16
2024-12-12T22:16
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР, в том числе вопросы продвижения политического урегулирования, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялось обсуждение текущей ситуации в Сирии, в том числе с рисками дальнейшей эскалации напряженности в ближневосточном регионе в целом. Собеседники подтвердили важность принятия неотложных мер для стабилизации обстановки в стране и вокруг нее, обеспечения безопасности и порядка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Дипломаты также коснулись непосредственно вопросов урегулирования. "Кроме того, были рассмотрены вопросы продвижения политического процесса урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - подчеркнули в дипведомстве.
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в мире, сирия, россия, сергей вершинин, гейр педерсен, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Сергей Вершинин, Гейр Педерсен, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Замглавы МИД обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии

Замглавы МИД Вершинин обсудил со спецпосланником ООН Педерсеном ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Вершинин
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР, в том числе вопросы продвижения политического урегулирования, сообщили в российском дипведомстве.
"Состоялось обсуждение текущей ситуации в Сирии, в том числе с рисками дальнейшей эскалации напряженности в ближневосточном регионе в целом. Собеседники подтвердили важность принятия неотложных мер для стабилизации обстановки в стране и вокруг нее, обеспечения безопасности и порядка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Дипломаты также коснулись непосредственно вопросов урегулирования. "Кроме того, были рассмотрены вопросы продвижения политического процесса урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - подчеркнули в дипведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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В миреСирияРоссияСергей ВершининГейр ПедерсенООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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