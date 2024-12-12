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МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию - РИА Новости, 12.12.2024
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20:56 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/siriya-1988916029.html
МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию
МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию - РИА Новости, 12.12.2024
МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию
Россия готова оказать содействие тем россиянам, которые изъявят желание выехать из Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:56
2024-12-12T20:56
россия
сирия
михаил богданов
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия готова оказать содействие тем россиянам, которые изъявят желание выехать из Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Кто хочет, конечно, мы поможем выехать. Но это требует договорённости с местными людьми, которые контролируют вопросы безопасности", - сказал Богданов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241212/siriya-1988914823.html
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россия, сирия, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Россия, Сирия, Михаил Богданов, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию

Замглавы МИД Богданов: Россия готова помочь желающим выехать из Сирии россиянам

© AP Photo / Hussein MallaБоец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия готова оказать содействие тем россиянам, которые изъявят желание выехать из Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Кто хочет, конечно, мы поможем выехать. Но это требует договорённости с местными людьми, которые контролируют вопросы безопасности", - сказал Богданов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Вчера, 20:41
 
РоссияСирияМихаил БогдановОбострение ситуации в Сирии — 2024В мире
 
 
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