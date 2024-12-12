https://ria.ru/20241212/siriya-1988916029.html
МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию
МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию - РИА Новости, 12.12.2024
МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию
Россия готова оказать содействие тем россиянам, которые изъявят желание выехать из Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:56
2024-12-12T20:56
2024-12-12T20:56
россия
сирия
михаил богданов
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988655942_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c58dc49f13e9d1680b431d5fd59329df.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия готова оказать содействие тем россиянам, которые изъявят желание выехать из Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Кто хочет, конечно, мы поможем выехать. Но это требует договорённости с местными людьми, которые контролируют вопросы безопасности", - сказал Богданов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241212/siriya-1988914823.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988655942_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c827a9319ec86032f75fdd00ab5320ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Россия, Сирия, Михаил Богданов, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию
Замглавы МИД Богданов: Россия готова помочь желающим выехать из Сирии россиянам