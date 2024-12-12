https://ria.ru/20241212/siriya-1988916029.html

МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию

МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию - РИА Новости, 12.12.2024

МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию

Россия готова оказать содействие тем россиянам, которые изъявят желание выехать из Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:56

2024-12-12T20:56

2024-12-12T20:56

россия

сирия

михаил богданов

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия готова оказать содействие тем россиянам, которые изъявят желание выехать из Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Кто хочет, конечно, мы поможем выехать. Но это требует договорённости с местными людьми, которые контролируют вопросы безопасности", - сказал Богданов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241212/siriya-1988914823.html

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россия, сирия, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире