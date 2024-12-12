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Политик Джамиль призвал адаптировать резолюцию СБ ООН к текущей ситуации - РИА Новости, 12.12.2024
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07:22 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/siriya-1988732140.html
Политик Джамиль призвал адаптировать резолюцию СБ ООН к текущей ситуации
Политик Джамиль призвал адаптировать резолюцию СБ ООН к текущей ситуации - РИА Новости, 12.12.2024
Политик Джамиль призвал адаптировать резолюцию СБ ООН к текущей ситуации
Необходимо адаптировать резолюцию СБ ООН 2254 к изменившейся ситуации в Сирии, такой запрос был направлен спецпосланнику генсека ООН Гейру Педерсену, заявил РИА РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:22
2024-12-12T07:22
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Необходимо адаптировать резолюцию СБ ООН 2254 к изменившейся ситуации в Сирии, такой запрос был направлен спецпосланнику генсека ООН Гейру Педерсену, заявил РИА Новости глава "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль. "Я направил Гейру Педерсену послание, в котором я просил, чтобы Совет безопасности скорректировал решения. Согласно резолюции, должны были идти переговоры между правительством и оппозицией, но сейчас обстановка изменилась, нужно менять текст, что переговоры будут между сирийцами. Только один пункт – между кем и кем должны идти переговоры. Мы признаем переходное правительство, которое возникнет на основании таких переговоров", - сказал он. Джамиль подчеркнул, что созданное правительство во главе с Мухаммедом аль-Баширом было объявлено как временное правительство, а не как переходное, есть дата прекращения его работы – начало марта 2025 года, после чего необходимо создать правительство национального единства. "Надеемся, что в этот промежуток времени мы сможем и успеем начать и закончить диалог, создав правительство переходного периода, которое должно быть правительством национального единства в таких сложных условиях", - добавил политик. По словам Джамиля, его платформа будет действовать на основании резолюции СБ ООН 2254, как и раньше, которая предполагает создание переходного органа власти, внесение изменений в конституцию страны, а также проведение выборов. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. После он заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988005172.html
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), гейр педерсен, башар асад, оон, совет безопасности оон
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Гейр Педерсен, Башар Асад, ООН, Совет Безопасности ООН
Политик Джамиль призвал адаптировать резолюцию СБ ООН к текущей ситуации

Джамиль: нужно адаптировать резолюцию СБ ООН к изменившейся ситуации в Сирии

© AP Photo / Dia Photo / Ugur YildirimЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Dia Photo / Ugur Yildirim
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Необходимо адаптировать резолюцию СБ ООН 2254 к изменившейся ситуации в Сирии, такой запрос был направлен спецпосланнику генсека ООН Гейру Педерсену, заявил РИА Новости глава "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль.
"Я направил Гейру Педерсену послание, в котором я просил, чтобы Совет безопасности скорректировал решения. Согласно резолюции, должны были идти переговоры между правительством и оппозицией, но сейчас обстановка изменилась, нужно менять текст, что переговоры будут между сирийцами. Только один пункт – между кем и кем должны идти переговоры. Мы признаем переходное правительство, которое возникнет на основании таких переговоров", - сказал он.
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Джамиль подчеркнул, что созданное правительство во главе с Мухаммедом аль-Баширом было объявлено как временное правительство, а не как переходное, есть дата прекращения его работы – начало марта 2025 года, после чего необходимо создать правительство национального единства.
"Надеемся, что в этот промежуток времени мы сможем и успеем начать и закончить диалог, создав правительство переходного периода, которое должно быть правительством национального единства в таких сложных условиях", - добавил политик.
По словам Джамиля, его платформа будет действовать на основании резолюции СБ ООН 2254, как и раньше, которая предполагает создание переходного органа власти, внесение изменений в конституцию страны, а также проведение выборов.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. После он заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
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