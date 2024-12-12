Сирийский политик напомнил об исторических связях с Россией
Политик Джамиль: исторические связи между Россией и Сирией невозможно разорвать
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредставитель московской группы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль
Представитель московской группы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Между Россией и Сирией существуют исторические связи, которые невозможно разорвать, заявил РИА Новости глава "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
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