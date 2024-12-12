https://ria.ru/20241212/siriya-1988724546.html

Сирийский политик напомнил об исторических связях с Россией

Сирийский политик напомнил об исторических связях с Россией - РИА Новости, 12.12.2024

Сирийский политик напомнил об исторических связях с Россией

Между Россией и Сирией существуют исторические связи, которые невозможно разорвать, заявил РИА Новости глава "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T04:33

2024-12-12T04:33

2024-12-12T04:34

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Между Россией и Сирией существуют исторические связи, которые невозможно разорвать, заявил РИА Новости глава "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль. "Военное руководство новых властей в одном из первых заявлений выразило желание поддерживать нормальные отношения с Россией... Этот вопрос решится после переходного периода. Я думаю, объективно есть исторические связи между Россией и Сирией, которые невозможно разорвать", - сказал он. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.

https://ria.ru/20241211/ssha-1988710286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад