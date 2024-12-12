https://ria.ru/20241212/sib-1988898723.html

В Молдавии готовятся к попыткам внешнего вмешательства в выборы

В Молдавии готовятся к попыткам внешнего вмешательства в выборы - РИА Новости, 12.12.2024

В Молдавии готовятся к попыткам внешнего вмешательства в выборы

Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) с 2023 года сталкивается с попытками смены политических элит в республике, поэтому готовится к попыткам внешнего РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:12

2024-12-12T19:12

2024-12-12T19:12

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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) с 2023 года сталкивается с попытками смены политических элит в республике, поэтому готовится к попыткам внешнего вмешательства в парламентские выборы в 2025 году, заявил в четверг глава ведомства Александр Мустяцэ. "Целью была и остается смена политических элит. Начиная с 2023 года, СИБ периодически информировал о подготовке действий внешнего вмешательства, направленных на избирательные процессы в Молдавии… В настоящее время служба работает с повышенным вниманием, поскольку иностранное вмешательство еще далеко не закончилось, и совершенно ясно, что нас ждет вмешательство в парламентские выборы 2025 года", - заявил Мустяцэ, выступая с отчетом на заседании парламента. По его словам, Молдавия регулярно подвергается комплексу гибридных воздействий с использованием организованных преступных группировок, платформ, зарегистрированных в других юрисдикциях, с особо крупными бюджетами. Генеральный прокурор Ион Мунтяну дополнил отчет Мустяцэ, отметив, что только в октябре было возбуждено 84 уголовных дела по преступлениям, связанным с избирательным процессом, в том числе 70 по фактам коррупции на выборах, одно дело по фальсификации результатов голосования и еще три дела по преступлениям, связанным с нецелевым использованием финансовых средств политических партий или избирательных фондов. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делам о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241129/moldaviya-1986374397.html

https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982976901.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло