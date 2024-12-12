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В Молдавии готовятся к попыткам внешнего вмешательства в выборы - РИА Новости, 12.12.2024
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19:12 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/sib-1988898723.html
В Молдавии готовятся к попыткам внешнего вмешательства в выборы
В Молдавии готовятся к попыткам внешнего вмешательства в выборы - РИА Новости, 12.12.2024
В Молдавии готовятся к попыткам внешнего вмешательства в выборы
Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) с 2023 года сталкивается с попытками смены политических элит в республике, поэтому готовится к попыткам внешнего РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:12
2024-12-12T19:12
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) с 2023 года сталкивается с попытками смены политических элит в республике, поэтому готовится к попыткам внешнего вмешательства в парламентские выборы в 2025 году, заявил в четверг глава ведомства Александр Мустяцэ. "Целью была и остается смена политических элит. Начиная с 2023 года, СИБ периодически информировал о подготовке действий внешнего вмешательства, направленных на избирательные процессы в Молдавии… В настоящее время служба работает с повышенным вниманием, поскольку иностранное вмешательство еще далеко не закончилось, и совершенно ясно, что нас ждет вмешательство в парламентские выборы 2025 года", - заявил Мустяцэ, выступая с отчетом на заседании парламента. По его словам, Молдавия регулярно подвергается комплексу гибридных воздействий с использованием организованных преступных группировок, платформ, зарегистрированных в других юрисдикциях, с особо крупными бюджетами. Генеральный прокурор Ион Мунтяну дополнил отчет Мустяцэ, отметив, что только в октябре было возбуждено 84 уголовных дела по преступлениям, связанным с избирательным процессом, в том числе 70 по фактам коррупции на выборах, одно дело по фальсификации результатов голосования и еще три дела по преступлениям, связанным с нецелевым использованием финансовых средств политических партий или избирательных фондов. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делам о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
https://ria.ru/20241129/moldaviya-1986374397.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло
В Молдавии готовятся к попыткам внешнего вмешательства в выборы

СИБ Молдавии готовится к попыткам внешнего вмешательства в выборы в 2025 году

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) с 2023 года сталкивается с попытками смены политических элит в республике, поэтому готовится к попыткам внешнего вмешательства в парламентские выборы в 2025 году, заявил в четверг глава ведомства Александр Мустяцэ.
"Целью была и остается смена политических элит. Начиная с 2023 года, СИБ периодически информировал о подготовке действий внешнего вмешательства, направленных на избирательные процессы в Молдавии… В настоящее время служба работает с повышенным вниманием, поскольку иностранное вмешательство еще далеко не закончилось, и совершенно ясно, что нас ждет вмешательство в парламентские выборы 2025 года", - заявил Мустяцэ, выступая с отчетом на заседании парламента.
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По его словам, Молдавия регулярно подвергается комплексу гибридных воздействий с использованием организованных преступных группировок, платформ, зарегистрированных в других юрисдикциях, с особо крупными бюджетами.
Генеральный прокурор Ион Мунтяну дополнил отчет Мустяцэ, отметив, что только в октябре было возбуждено 84 уголовных дела по преступлениям, связанным с избирательным процессом, в том числе 70 по фактам коррупции на выборах, одно дело по фальсификации результатов голосования и еще три дела по преступлениям, связанным с нецелевым использованием финансовых средств политических партий или избирательных фондов.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делам о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
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В миреМолдавияГагаузияМайя СандуАлександр Стояногло
 
 
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