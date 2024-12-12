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Будущий президент Швейцарии не привержена санкциям, заявил журналист - РИА Новости, 12.12.2024
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07:16 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/shveytsariya-1988731904.html
Будущий президент Швейцарии не привержена санкциям, заявил журналист
Будущий президент Швейцарии не привержена санкциям, заявил журналист - РИА Новости, 12.12.2024
Будущий президент Швейцарии не привержена санкциям, заявил журналист
Будущий президент Швейцарии на 2025 год Карин Келлер-Саттер не является сторонницей санкций против России и конфискации швейцарскими банками российских активов, РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:16
2024-12-12T07:16
швейцария
берн (кантон)
россия
карин келлер-саттер
ги меттан
сергей лавров
евросоюз
нато
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ЖЕНЕВА, 12 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Будущий президент Швейцарии на 2025 год Карин Келлер-Саттер не является сторонницей санкций против России и конфискации швейцарскими банками российских активов, она была бы открыта для отмены или смягчения санкций, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. Накануне парламент Швейцарии избрал министра финансов Карин Келлер-Саттер президентом страны на 2025 год. "Она прежде всего либерал, близкий к экономике. Таким образом, она не поддерживает спонтанно экономические санкции, которые представляют собой вмешательство государства в экономику, и не поддерживает конфискацию российских активов в швейцарских банках, которые представляют собой посягательство на частную собственность. Поэтому она поддержит возможности отмены или смягчения санкций", - сказал он. "Ее позиция по конфликту на Украине неизвестна. Но, учитывая, что она принадлежит к той же партии, что и нынешний министр иностранных дел (Иньяцио Кассис - ред.), и что эта партия, "Либерально-Радикальная партия", очень прозападная, можно предположить, что она очень поддерживает Украину и настроена против России. Не следует ожидать от нее каких-либо изменений в отношении нейтралитета и Украины", - сказал он.При этом Меттан добавил, что Келлер-Саттер "очень прагматична" и, если со стороны США и ЕС произойдут изменения в позиции в пользу компромисса или мирных переговоров, она адаптируется к этому."Близкий к экономике новый президент будет придерживаться позиции экономического сообщества. А руководящие органы швейцарской экономики поддерживают двусторонние соглашения с ЕС, даже ценой национального суверенитета и подчинения швейцарского законодательства европейскому праву", - сказал он.Меттан добавил, что лишь меньшинство предпринимателей, особенно в сфере финансов, а также профсоюзы выступают против этих соглашений с ЕС."В конце концов, именно народ примет решение в ходе всенародного голосования", - напомнил политик.Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
https://ria.ru/20241130/shveytsariya-1986597351.html
https://ria.ru/20241123/shveytsariya-1985361792.html
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швейцария, берн (кантон), россия, карин келлер-саттер, ги меттан, сергей лавров, евросоюз, нато, центральный банк рф (цб рф), в мире
Швейцария, Берн (кантон), Россия, Карин Келлер-Саттер, Ги Меттан, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
Будущий президент Швейцарии не привержена санкциям, заявил журналист

Журналист Меттан: Келлер-Саттер не поддерживает санкции против России

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Будущий президент Швейцарии на 2025 год Карин Келлер-Саттер не является сторонницей санкций против России и конфискации швейцарскими банками российских активов, она была бы открыта для отмены или смягчения санкций, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
Накануне парламент Швейцарии избрал министра финансов Карин Келлер-Саттер президентом страны на 2025 год.
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"Она прежде всего либерал, близкий к экономике. Таким образом, она не поддерживает спонтанно экономические санкции, которые представляют собой вмешательство государства в экономику, и не поддерживает конфискацию российских активов в швейцарских банках, которые представляют собой посягательство на частную собственность. Поэтому она поддержит возможности отмены или смягчения санкций", - сказал он.
"Ее позиция по конфликту на Украине неизвестна. Но, учитывая, что она принадлежит к той же партии, что и нынешний министр иностранных дел (Иньяцио Кассис - ред.), и что эта партия, "Либерально-Радикальная партия", очень прозападная, можно предположить, что она очень поддерживает Украину и настроена против России. Не следует ожидать от нее каких-либо изменений в отношении нейтралитета и Украины", - сказал он.
При этом Меттан добавил, что Келлер-Саттер "очень прагматична" и, если со стороны США и ЕС произойдут изменения в позиции в пользу компромисса или мирных переговоров, она адаптируется к этому.
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"Близкий к экономике новый президент будет придерживаться позиции экономического сообщества. А руководящие органы швейцарской экономики поддерживают двусторонние соглашения с ЕС, даже ценой национального суверенитета и подчинения швейцарского законодательства европейскому праву", - сказал он.
Меттан добавил, что лишь меньшинство предпринимателей, особенно в сфере финансов, а также профсоюзы выступают против этих соглашений с ЕС.
"В конце концов, именно народ примет решение в ходе всенародного голосования", - напомнил политик.
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
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ШвейцарияБерн (кантон)РоссияКарин Келлер-СаттерГи МеттанСергей ЛавровЕвросоюзНАТОЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В мире
 
 
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