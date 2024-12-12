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В Швеции одобрили предложение направить 1,2 тысячи военных на нужды НАТО - РИА Новости, 12.12.2024
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22:35 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/shvetsiya-1988926349.html
В Швеции одобрили предложение направить 1,2 тысячи военных на нужды НАТО
В Швеции одобрили предложение направить 1,2 тысячи военных на нужды НАТО - РИА Новости, 12.12.2024
В Швеции одобрили предложение направить 1,2 тысячи военных на нужды НАТО
Парламент Швеции поддержал предложение правительства направить 1,2 тысячи военных, шесть кораблей и до 24 самолетов на нужды НАТО в 2025 году, сообщает в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:35
2024-12-12T22:35
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Парламент Швеции поддержал предложение правительства направить 1,2 тысячи военных, шесть кораблей и до 24 самолетов на нужды НАТО в 2025 году, сообщает в четверг шведский риксдаг. "Парламент одобрил решение правительства предоставить шведские силы до 31 декабря 2025 года. Цель - внести вклад в коллективное сдерживание и оборону НАТО в Североатлантическом регионе", - говорится в сообщении. Шведские силы, которые будут задействованы для нужд НАТО, включают морской десант, сухопутные и специальные формирования общей численностью не более 1,2 тысячи человек, не более шести кораблей и до 24 самолетов. Ранее премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция в начале 2025 года направит в Латвию сокращенный батальон для укрепления сил НАТО. Численность батальона составит 600 человек. В его состав войдут БМП CV90, бронированные машины и танки Leopard 2. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года.
https://ria.ru/20241123/nato-1985375143.html
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в мире, швеция, латвия, ульф кристерссон, нато
В мире, Швеция, Латвия, Ульф Кристерссон, НАТО
В Швеции одобрили предложение направить 1,2 тысячи военных на нужды НАТО

Парламент Швеции одобрил предложение направить 1,2 тысячи военных на нужды НАТО

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Парламент Швеции поддержал предложение правительства направить 1,2 тысячи военных, шесть кораблей и до 24 самолетов на нужды НАТО в 2025 году, сообщает в четверг шведский риксдаг.
"Парламент одобрил решение правительства предоставить шведские силы до 31 декабря 2025 года. Цель - внести вклад в коллективное сдерживание и оборону НАТО в Североатлантическом регионе", - говорится в сообщении.
Шведские силы, которые будут задействованы для нужд НАТО, включают морской десант, сухопутные и специальные формирования общей численностью не более 1,2 тысячи человек, не более шести кораблей и до 24 самолетов.
Ранее премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция в начале 2025 года направит в Латвию сокращенный батальон для укрепления сил НАТО. Численность батальона составит 600 человек. В его состав войдут БМП CV90, бронированные машины и танки Leopard 2.
Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
НАТО не готова к войне на истощение с Россией, заявил Залужный
23 ноября, 18:50
 
В миреШвецияЛатвияУльф КристерссонНАТО
 
 
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