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В Швеции одобрили предложение направить 1,2 тысячи военных на нужды НАТО
В Швеции одобрили предложение направить 1,2 тысячи военных на нужды НАТО - РИА Новости, 12.12.2024
В Швеции одобрили предложение направить 1,2 тысячи военных на нужды НАТО
Парламент Швеции поддержал предложение правительства направить 1,2 тысячи военных, шесть кораблей и до 24 самолетов на нужды НАТО в 2025 году, сообщает в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:35
2024-12-12T22:35
2024-12-12T22:35
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Парламент Швеции поддержал предложение правительства направить 1,2 тысячи военных, шесть кораблей и до 24 самолетов на нужды НАТО в 2025 году, сообщает в четверг шведский риксдаг. "Парламент одобрил решение правительства предоставить шведские силы до 31 декабря 2025 года. Цель - внести вклад в коллективное сдерживание и оборону НАТО в Североатлантическом регионе", - говорится в сообщении. Шведские силы, которые будут задействованы для нужд НАТО, включают морской десант, сухопутные и специальные формирования общей численностью не более 1,2 тысячи человек, не более шести кораблей и до 24 самолетов. Ранее премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция в начале 2025 года направит в Латвию сокращенный батальон для укрепления сил НАТО. Численность батальона составит 600 человек. В его состав войдут БМП CV90, бронированные машины и танки Leopard 2. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года.
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в мире, швеция, латвия, ульф кристерссон, нато
В мире, Швеция, Латвия, Ульф Кристерссон, НАТО
В Швеции одобрили предложение направить 1,2 тысячи военных на нужды НАТО
Парламент Швеции одобрил предложение направить 1,2 тысячи военных на нужды НАТО