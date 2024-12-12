https://ria.ru/20241212/shtraf-1896383667.html

Штраф за проезд на красный свет 2024: размер, как оплатить или обжаловать

Штраф за проезд на красный свет светофора 2024: сколько и как оплатить

Штраф за проезд на красный свет 2024: размер, как оплатить или обжаловать

Светофор – важный элемент в регулировании дорожного движения, особенно на перекрестках. Несмотря на это, все еще фиксируются случаи, когда водители по... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:45

2024-12-12T15:45

2024-12-12T15:45

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Светофор – важный элемент в регулировании дорожного движения, особенно на перекрестках. Несмотря на это, все еще фиксируются случаи, когда водители по каким-либо причинам игнорируют сигнал, запрещающий движение. Какой предусмотрен штраф за проезд на красный свет под камеру и через железнодорожный переезд, могут ли лишить водительских прав и на сколько, а также размер штрафа при повторном нарушении в 2024 году, – в материале РИА Новости.Штраф за проезд на красный свет светофораПроезд на красный свет – одно из грубейших нарушений правил дорожного движения, так как нередко становится причиной серьезных аварий. При этом наказание будет зависеть от формы такого нарушения и может доходить до лишения водительских прав на ограниченный срок.Фиксация проезда на красный светОлег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и партнеры", отмечает, что фиксация проезда на красный свет светофора в России осуществляется с использованием специальных систем, в первую очередь, фото-видеокамер. Проезжие части в крупных городах страны оснащены видеоустройствами, которые фиксируют момент проезда автомобиля через виртуальную линию на запрещающий сигнал светофора. Они могут быть размещены как непосредственно на светофоре, так и на опорах над дорогой.Также зафиксировать нарушение могут сотрудники ГИБДД.Размер штрафаРазмер штрафа может зависеть от нескольких факторов, в частности:Так, можно выделить несколько основных типов нарушений и штрафы по ним (гл.12 КоАП РФ):Как оплатить штрафПо словам Олеси Яшиной, эксперта по развитию и продвижению сервиса "Штрафы", есть различные варианты для оплаты штрафов:По закону на погашение штрафа дается 70 дней, иначе сумма может быть увеличена или ГИБДД имеет право наложить административный арест.При оплате в первые 20 дней автолюбителю дается скидка 50% от суммы взыскания (распространяется не на все виды штрафов).Обжалование штрафаОлег Матюнин уточняет, что обжаловать штраф, полученный с камер ГИБДД, возможно в течение 10 календарных дней через портал "Госуслуги" или ГАС "Правосудие", направив соответствующую жалобу и предоставив доказательства.Согласно ст. 30.2 КоАП РФ, жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать."Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае его фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа, подписанного либо простой, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом направление жалобы в суд в электронной форме возможно при наличии у органа технической возможности принять ее в таком формате", – дополнил эксперт.При подаче заявления через портал госуслуг, сайт ГИБДД или непосредственно в отделении автоинспекции необходимо приложить к документу фото, видео или другие данные, которые подтверждают невиновность водителя.Штраф за повторное нарушениеКак отмечает Олег Матюнин, ст. 12.12 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в размере 1 000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, а за повторное совершение административного правонарушения (в течение года со дня уплаты штрафа), – наложение штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.Важно отметить, что при первом нарушении постановление о привлечении к административной ответственности принимает инспектор, а при повторном – суд.Похожие штрафыОксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, указывает на то, что стоит быть внимательнее при проезде "под стрелкой". Зеленый свет сразу же сменяется красным, а предупреждающий оранжевый отсутствует. Поэтому существует больше рисков проехать на запрещающий сигнал светофора.Олеся Яшина также дополняет, что к похожим штрафам относятся пересечение на красный свет железнодорожных путей и выезд за стоп-линию.Как предотвратить штрафы за проезд на красный светКак уточняет Оксана Васильева, чтобы предотвратить получение штрафов, следует серьезно относиться к правилам дорожного движения и не нарушать их.Советы экспертовОлеся Яшина отмечает, что для юридических и физических лиц с автомобилями в собственности всегда актуален вопрос отслеживания и оплаты штрафов. И если физическим лицам проще увидеть информацию о штрафах одного-двух автомобилей, то компаниям приходится уточнять нарушения по всему автопарку. Юридические лица часто заключают договоры с компаниями, помогающими в мониторинге и оплате штрафов. Одной из таких компаний является ППР. В личном кабинете доступно получение информации по штрафам автопарка, а также возможность оплаты с единого счета и отчетные документы для учета. ППР может помочь и в обжаловании незаконных штрафов. Например, если штраф выписан с камеры видеонаблюдения по ошибке, доказать этот факт будет легко, нужно просто пересмотреть видео. Если фиксацию произвел сотрудник ГИБДД – нужно предоставить запись с личного видеорегистратора, если она есть. При наличии неисправности светофора, водитель должен быть осторожным и готовым ко всем ситуациям на дороге, а также соблюдать требование дорожных знаков и указания сотрудников ГИБДД. При этом, если водитель получил штраф из-за неисправности светофора, то он также может оспорить его.Олег Матюнин советует водителям оставаться бдительными за рулем и следить за дорогой, так как небольшое нарушение ПДД может повлечь серьезные последствия как для водителя, так и для граждан."Помните, что желтый свет светофора не только предупреждает о смене сигналов, но и запрещает движение автомобилей. По правилам дорожного движения водитель может проехать на желтый свет только, если не успевает остановиться без экстренного торможения. Вовремя оплачивайте штрафы, используйте скидки в размере 50 %, не допускайте возбуждения исполнительного производства ФССП, так как в этом случае сумма штрафа возрастает в кратном размере", – дополнил Олег Матюнин."Хотелось бы предостеречь тех, кого не смущает финансовая сторона вопроса, от того, чтобы воспринимать штрафы как возможность платного проезда на красный свет, когда "очень спешишь". Экономия времени на нарушениях ПДД – иллюзия, при том, сколько времени можно потерять в случае остановки экипажем ДПС, а тем более при даже минимальном ДТП. Даже на оплату штрафов (а ее рано или поздно придется совершить, особенно если планируется выезд за границу) уйдет больше времени. Чтобы удовлетворить вашу склонность к риску вы можете пойти, к примеру, на курсы контраварийного вождения, где не будете подвергать себя и окружающих опасности", – уточнил Алексей Сапкин, психолог и научный журналист.Изменения в 2025 годуС 1 января 2025 года планируется увеличить размер штрафа за проезд на красный свет с 1000 руб. до 1500 руб. Повторное нарушение будет караться штрафом 7500 руб. (вместо существующих в 2024 году 5000 руб.). Скидка за своевременную оплату уменьшится с 50% до 25%, но срок, в течение которого можно ею воспользоваться, возрастет с 20 до 30 дней. Соответствующий законопроект принят во втором чтении Государственной Думой РФ.

https://ria.ru/20230906/lishenie-1894478414.html

https://ria.ru/20230320/prava-1859127903.html

https://ria.ru/20230126/prava-1847658872.html

https://ria.ru/20230113/avto-1844580012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, гибдд мвд рф, авто, автомобилисты, автомобили, автомобильные дороги, штрафы