https://ria.ru/20241212/shkoly-1988868736.html

Забелин: еще шесть школ паллиативного пациента открылись в Подмосковье

Забелин: еще шесть школ паллиативного пациента открылись в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2024

Забелин: еще шесть школ паллиативного пациента открылись в Подмосковье

С начала текущего года в Московской области открылись еще шесть школ паллиативного пациента – в Наро-Фоминской, Одинцовской, Рузской и других больницах, сообщил РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:11

2024-12-12T17:11

2024-12-12T17:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области открылись еще шесть школ паллиативного пациента – в Наро-Фоминской, Одинцовской, Рузской и других больницах, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. В Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной "горячей линией" по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. В том числе под его руководством работают школы паллиативного пациента, занятия в которых проводятся бесплатно. "Развитие сети этих школ необходимо как для поддержки, так и обучения родственников паллиативных пациентов и соцработников. В них объясняют, как создать дома подходящие условия для больного, организовать правильный уход за ним. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер", - сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья. С начала года обучение в школах паллиативного пациента прошли уже 465 человек. Всего в Подмосковье работают 36 школ паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других городах. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241212/podmoskove-1988836646.html

https://ria.ru/20241212/lyzhi-1988815060.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)