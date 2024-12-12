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Забелин: еще шесть школ паллиативного пациента открылись в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2024
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Новости Подмосковья
 
17:11 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/shkoly-1988868736.html
Забелин: еще шесть школ паллиативного пациента открылись в Подмосковье
Забелин: еще шесть школ паллиативного пациента открылись в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2024
Забелин: еще шесть школ паллиативного пациента открылись в Подмосковье
С начала текущего года в Московской области открылись еще шесть школ паллиативного пациента – в Наро-Фоминской, Одинцовской, Рузской и других больницах, сообщил РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:11
2024-12-12T17:11
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области открылись еще шесть школ паллиативного пациента – в Наро-Фоминской, Одинцовской, Рузской и других больницах, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. В Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной "горячей линией" по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. В том числе под его руководством работают школы паллиативного пациента, занятия в которых проводятся бесплатно. "Развитие сети этих школ необходимо как для поддержки, так и обучения родственников паллиативных пациентов и соцработников. В них объясняют, как создать дома подходящие условия для больного, организовать правильный уход за ним. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер", - сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья. С начала года обучение в школах паллиативного пациента прошли уже 465 человек. Всего в Подмосковье работают 36 школ паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других городах. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241212/podmoskove-1988836646.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Забелин: еще шесть школ паллиативного пациента открылись в Подмосковье

Еще в шести больницах Московской области открылись школы паллиативного пациента

© Фото : Правительство Республики БашкортостанМинистр здравоохранения Московской области Максим Забелин
Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Правительство Республики Башкортостан
Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области открылись еще шесть школ паллиативного пациента – в Наро-Фоминской, Одинцовской, Рузской и других больницах, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной "горячей линией" по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. В том числе под его руководством работают школы паллиативного пациента, занятия в которых проводятся бесплатно.
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"Развитие сети этих школ необходимо как для поддержки, так и обучения родственников паллиативных пациентов и соцработников. В них объясняют, как создать дома подходящие условия для больного, организовать правильный уход за ним. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер", - сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
С начала года обучение в школах паллиативного пациента прошли уже 465 человек.
Всего в Подмосковье работают 36 школ паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других городах. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется, говорится в сообщении.
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