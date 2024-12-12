https://ria.ru/20241212/serbiya-1988808000.html

В Сербии вынесли приговор по делу об убийстве девяти человек в 2023 году

В Сербии вынесли приговор по делу об убийстве девяти человек в 2023 году - РИА Новости, 12.12.2024

В Сербии вынесли приговор по делу об убийстве девяти человек в 2023 году

Суд в четверг вынес вердикт в первой инстанции Урошу Блажичу, обвиняемому в массовом убийстве в селах под Белградом девятерых парней и девушек, двое из которых... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:34

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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Суд в четверг вынес вердикт в первой инстанции Урошу Блажичу, обвиняемому в массовом убийстве в селах под Белградом девятерых парней и девушек, двое из которых были несовершеннолетними, и приговорил его к 20 годам тюремного заключения, передает портал издания "Вечерне новости".Приговор вынесли судьи Высшего суда в Смедерево, они приехали для этого в специальное отделение Высшего суда в Белграде. Судья Лидия Йовановски во главе пяти судей Высшего суда в Смедерево сообщила, что вердикт по делу обвиняемого в убийстве в мае 2023 года девяти и ранении 12 человек Уроша Блажича единогласный, и он судом первой инстанции признан виновным. Она также указала, что его отец Радиша Блажич также признан виновным."Урош Блажич приговорен к 20 годам тюремного заключения сегодня в специальном отделении суда в Белграде", - передает портал.Его отец Радиша Блажич за незаконное хранение оружия приговорен к 20 годам лишения свободы.По сербскому законодательству, вердикт суда в первой инстанции смогут обжаловать как защита, так и обвинение.Блажич признан судом присяжных виновным единогласно. "Судья Лидия Йовановски во главе пяти судей Высшего суда в Смедерево сообщила, что вердикт по делу обвиняемого в убийстве в мае 2023 года девяти и ранении 12 человек Уроша Блажича единогласный, и он судом первой инстанции признан виновным. Она также указала, что его отец Радиша Блажич также признан виновным", - передает портал издания.Высшая прокуратура ранее запросила для обоих по 20 лет тюремного заключения. Максимальное в Сербии наказание - пожизненный срок - не может быть применено к нападавшему, так как на момент совершения Урошу Блажичу еще не исполнился 21 год.В ночь на 5 мая 2023 года в селах муниципалитета Младеновац под Белградом мужчина стрелял из автомата по людям из машины на ходу, на месте погибли восемь человек, 12 получили ранения. Подозреваемого 21-летнего Уроша Блажича полиция поймала под городом Крагуевац, позже были задержаны его отец и два его дяди за незаконное хранение оружия и укрывательство. Девятая жертва массовых убийств в селах Дубона и Мало Орашье скончалась 23 мая 2023 года в больнице от полученных тяжелых ранений.Процесс был в 2023 году технически перенесен из города Смедерево в столицу, заседания проходили в закрытом для СМИ и общественности режиме. Блажич-младший признал свою вину, просил наказать его по всей строгости закона, но не смог назвать в суде мотив преступления. Он также призывал освободить его отца, который отрицал свою вину.Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что предлагал правительству рассмотреть возвращение смертной казни в особых случаях, но кабмин Сербии, по его словам, отклонил крайнюю меру ради интеграции в ЕС.Высшая прокуратура в городе Смедерево в октябре 2023 года выдвинула обвинение в отношении Уроша Блажича по статьям убийство с отягчающими обстоятельствами, незаконное хранение и ношение оружие, похищение и незаконное использование чужого автомобиля. Его отец Радиша Блажич обвиняется в незаконном хранении оружия, дома у него найдены несколько пистолет и револьвер, две сотни патронов разного калибра, порох. У двух дядей Блажича также при обыске нашли незаконный арсенал. Все они содержатся под арестом.По данным сербских СМИ, в своих показаниях после задержания Урош Блажич утверждал, что был жертвой травли и насмешек земляков в своем селе и соседних, так как дружески общался с участниками и участницами телевизионных реалити-шоу, а соседи, якобы завидовали ему и его семье.Власти Сербии после трагедии ужесточили законодательство в области владения оружием и его хранения. В школах было усилено присутствие полиции на постоянной основе. Президент Сербии предлагал правительству рассмотреть снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, с 14 до 12 лет. Был объявлен добровольный сбор оружия у населения, граждане анонимно сдали МВД с 8 мая до 30 июня 2023 года 100 тысяч "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки и тысячи взрывных устройств, в том числе ручные гранаты и мины и 4 миллиона патронов.

https://ria.ru/20240726/serbiya-1962216143.html

https://ria.ru/20230505/mladenovats-1869896884.html

https://ria.ru/20230505/napadenie-1869897580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сербия, в мире, белград (город)