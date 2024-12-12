https://ria.ru/20241212/schelkunchik-1988723101.html

Цена за четыре билета на "Щелкунчика" в Большом превысила миллион рублей

Цена за четыре билета на "Щелкунчика" в Большом превысила миллион рублей - РИА Новости, 12.12.2024

Цена за четыре билета на "Щелкунчика" в Большом превысила миллион рублей

Ставка за комплект из четырех билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 28 декабря в 19.00, составила 1,255 миллиона рублей,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T03:52

2024-12-12T03:52

2024-12-12T03:52

культура

большой театр

культура

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ставка за комплект из четырех билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 28 декабря в 19.00, составила 1,255 миллиона рублей, свидетельствуют данные торгов. Большой театр в 10.00 мск 11 декабря начал продажу билетов на балет "Щелкунчик", который состоится 28 декабря. Торги длились больше 17 часов и завершились в 03.09 мск 12 декабря. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 10-13 места 12 ряда составило 1,255 миллиона рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей. За один билет в партер максимальная ставка превысила начальную стоимость чуть больше, чем в два раза, составив 105 тысяч рублей, а за комплект из двух билетов - 420 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену в субботу вечером выйдут Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко. Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.

https://ria.ru/20241203/spivakov-1986994255.html

https://ria.ru/20241210/schelkunchik-1988295942.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

большой театр, культура