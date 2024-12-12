https://ria.ru/20241212/rets-1988810280.html
В выставках Made in Russia с 2019 года участвовали 5,2 тысячи компаний РФ
В выставках Made in Russia с 2019 года участвовали 5,2 тысячи компаний РФ - РИА Новости, 12.12.2024
В выставках Made in Russia с 2019 года участвовали 5,2 тысячи компаний РФ
В 2019 году был запущен национальный проект "Международная кооперация и экспорт", за это время более 5,2 тысячи российских компаний приняли участие порядка в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:40
2024-12-12T13:40
2024-12-12T13:40
россия
экономика
атр
брикс
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825699961_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_f82ec8ba750e578dacaf85331e190874.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В 2019 году был запущен национальный проект "Международная кооперация и экспорт", за это время более 5,2 тысячи российских компаний приняли участие порядка в 300 выставочных и ярмарочных мероприятиях, а также бизнес-миссиях, прошедших в более чем 35 странах СНГ, БРИКС, АТР и MENA в рамках программы комплексного экспортного продвижения "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Благодаря продвижению под национальным брендом Made in Russia, российские экспортеры заключили контракты на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Отсутствие узнаваемости – один из самых сильных барьеров для роста продаж экспортной продукции в других странах. Программа "Сделано в России" дает российским компаниям уникальную возможность представить свою продукцию на ведущих мировых площадках и установить деловые контакты с потенциальными партнерами. Развитием программы занимается РЭЦ.Основное условие участия для бизнеса – прохождение добровольной сертификации "Сделано в России", в рамках которой продукция не подвергается дополнительным проверкам и инспекциям со стороны РЭЦ. Верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами с областью аккредитации на сертификацию продукции по направлениям: надежность, экологичность, органическое происхождение, уникальность, качество."Зарубежные рынки очень разные, но под каждую отрасль, под каждую страну, которую мы считаем перспективной для развития торгово-экономических отношений, мы используем свои инструменты "Сделано в России" и обеспечиваем индивидуальный, таргетированный подход к продвижению на каждом рынке под зонтиком национального бренда", – отметил директор по международному сотрудничеству и развитию РЭЦ Антон Цециновский.Календарь мероприятий в хронологическом порядке представлен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". Найти подходящее событие можно с помощью фильтров: по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия размещена вся необходимая экспортеру информация: отраслевая принадлежность, даты проведения и регистрации, какие затраты и в каком объеме подлежат софинансированию.
https://ria.ru/20241212/rets-1988807621.html
россия
атр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825699961_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_8abcc8a9f984ef74ad65702b3f8791cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, атр, брикс, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Экономика, АТР, БРИКС, Российский экспортный центр (РЭЦ)
В выставках Made in Russia с 2019 года участвовали 5,2 тысячи компаний РФ
РЭЦ: в выставках Made in Russia с 2019 года участвовали 5,2 тысячи компаний РФ
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В 2019 году был запущен национальный проект "Международная кооперация и экспорт", за это время более 5,2 тысячи российских компаний приняли участие порядка в 300 выставочных и ярмарочных мероприятиях, а также бизнес-миссиях, прошедших в более чем 35 странах СНГ, БРИКС, АТР и MENA в рамках программы комплексного экспортного продвижения "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Благодаря продвижению под национальным брендом Made in Russia, российские экспортеры заключили контракты на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Отсутствие узнаваемости – один из самых сильных барьеров для роста продаж экспортной продукции в других странах. Программа "Сделано в России" дает российским компаниям уникальную возможность представить свою продукцию на ведущих мировых площадках и установить деловые контакты с потенциальными партнерами. Развитием программы занимается РЭЦ.
Основное условие участия для бизнеса – прохождение добровольной сертификации "Сделано в России", в рамках которой продукция не подвергается дополнительным проверкам и инспекциям со стороны РЭЦ. Верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами с областью аккредитации на сертификацию продукции по направлениям: надежность, экологичность, органическое происхождение, уникальность, качество.
"Зарубежные рынки очень разные, но под каждую отрасль, под каждую страну, которую мы считаем перспективной для развития торгово-экономических отношений, мы используем свои инструменты "Сделано в России" и обеспечиваем индивидуальный, таргетированный подход к продвижению на каждом рынке под зонтиком национального бренда", – отметил директор по международному сотрудничеству и развитию РЭЦ Антон Цециновский.
Календарь мероприятий в хронологическом порядке представлен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". Найти подходящее событие можно с помощью фильтров: по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия размещена вся необходимая экспортеру информация: отраслевая принадлежность, даты проведения и регистрации, какие затраты и в каком объеме подлежат софинансированию.