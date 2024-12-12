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Школы и детсады отремонтируют в Калужской области по новому нацпроекту - РИА Новости, 12.12.2024
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Калужская область
 
17:24 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/remont-1988871621.html
Школы и детсады отремонтируют в Калужской области по новому нацпроекту
Школы и детсады отремонтируют в Калужской области по новому нацпроекту - РИА Новости, 12.12.2024
Школы и детсады отремонтируют в Калужской области по новому нацпроекту
Калужская область в 2025 году включится в реализацию нового национального проекта "Молодёжь и дети", в его рамках в регионе, в частности, капитально... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:24
2024-12-12T17:24
калужская область
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дмитрий артюхов
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КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. Калужская область в 2025 году включится в реализацию нового национального проекта "Молодёжь и дети", в его рамках в регионе, в частности, капитально отремонтируют 10 школ и два детсада, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что в четверг в Салехарде состоялось заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Молодёжь и дети". Его провёл губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Дмитрий Артюхов. В режиме видеоконференции в заседании приняли участие министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов и начальник управления молодёжной политики области Елена Валуева. Обсуждались актуальные вопросы молодёжной политики в свете реализации с 2025 года нового национального проекта "Молодёжь и дети". Курирует реализацию нацпроекта "Молодёжь и дети" заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. "В 2025 году в рамках нацпроекта в Калужской области будет продолжена модернизация школьных систем образования. Будет проведён капитальный ремонт 10 школ и двух детских садов… Помимо этого будет осуществлён капремонт зданий Калужского технического колледжа", - говорится в сообщении. По данным правительства региона, в рамках нацпроекта планируется оснащение предметных кабинетов школ оборудованием, средствами обучения и воспитания. Будут проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. "Также в рамках национального проекта в 2025 году Калужская область получит средства федерального бюджета на реализацию комплексной программы развития молодежной политики "Регион для молодых". Будут отремонтированы здания Областного молодёжного центра и молодежного центра города Калуги, что позволит увеличить охват молодых людей мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики", - сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
https://ria.ru/20241212/forum-1988867180.html
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калужская область, салехард, россия, дмитрий артюхов, дмитрий чернышенко
Калужская область, Калужская область, Салехард, Россия, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Чернышенко
Школы и детсады отремонтируют в Калужской области по новому нацпроекту

В Калужской области отремонтируют 10 школ и два детсада по нацпроекту

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
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КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. Калужская область в 2025 году включится в реализацию нового национального проекта "Молодёжь и дети", в его рамках в регионе, в частности, капитально отремонтируют 10 школ и два детсада, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сообщается, что в четверг в Салехарде состоялось заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Молодёжь и дети". Его провёл губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Дмитрий Артюхов. В режиме видеоконференции в заседании приняли участие министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов и начальник управления молодёжной политики области Елена Валуева.
Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Гражданский форум стартовал в Калужской области
Вчера, 17:03
Обсуждались актуальные вопросы молодёжной политики в свете реализации с 2025 года нового национального проекта "Молодёжь и дети". Курирует реализацию нацпроекта "Молодёжь и дети" заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
"В 2025 году в рамках нацпроекта в Калужской области будет продолжена модернизация школьных систем образования. Будет проведён капитальный ремонт 10 школ и двух детских садов… Помимо этого будет осуществлён капремонт зданий Калужского технического колледжа", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, в рамках нацпроекта планируется оснащение предметных кабинетов школ оборудованием, средствами обучения и воспитания. Будут проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
"Также в рамках национального проекта в 2025 году Калужская область получит средства федерального бюджета на реализацию комплексной программы развития молодежной политики "Регион для молодых". Будут отремонтированы здания Областного молодёжного центра и молодежного центра города Калуги, что позволит увеличить охват молодых людей мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики", - сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Калужская областьКалужская областьСалехардРоссияДмитрий АртюховДмитрий Чернышенко
 
 
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