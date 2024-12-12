Школы и детсады отремонтируют в Калужской области по новому нацпроекту
В Калужской области отремонтируют 10 школ и два детсада по нацпроекту
© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
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КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. Калужская область в 2025 году включится в реализацию нового национального проекта "Молодёжь и дети", в его рамках в регионе, в частности, капитально отремонтируют 10 школ и два детсада, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сообщается, что в четверг в Салехарде состоялось заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Молодёжь и дети". Его провёл губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Дмитрий Артюхов. В режиме видеоконференции в заседании приняли участие министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов и начальник управления молодёжной политики области Елена Валуева.
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Обсуждались актуальные вопросы молодёжной политики в свете реализации с 2025 года нового национального проекта "Молодёжь и дети". Курирует реализацию нацпроекта "Молодёжь и дети" заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
"В 2025 году в рамках нацпроекта в Калужской области будет продолжена модернизация школьных систем образования. Будет проведён капитальный ремонт 10 школ и двух детских садов… Помимо этого будет осуществлён капремонт зданий Калужского технического колледжа", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, в рамках нацпроекта планируется оснащение предметных кабинетов школ оборудованием, средствами обучения и воспитания. Будут проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
"Также в рамках национального проекта в 2025 году Калужская область получит средства федерального бюджета на реализацию комплексной программы развития молодежной политики "Регион для молодых". Будут отремонтированы здания Областного молодёжного центра и молодежного центра города Калуги, что позволит увеличить охват молодых людей мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики", - сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.