https://ria.ru/20241212/raschet-1988726142.html

Российский расчет ЗРК "Бук-М2" сбил украинскую авиабомбу

Российский расчет ЗРК "Бук-М2" сбил украинскую авиабомбу - РИА Новости, 12.12.2024

Российский расчет ЗРК "Бук-М2" сбил украинскую авиабомбу

Расчет зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2" группировки ВС РФ "Центр" сбил вражескую авиабомбу на красноармейском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T05:17

2024-12-12T05:17

2024-12-12T05:17

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2" группировки ВС РФ "Центр" сбил вражескую авиабомбу на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны России. "В ходе боевого дежурства расчет ЗРК "Бук-М2" обнаружил и взял на сопровождение воздушную аэродинамическую цель, приближающуюся к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение цели военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив управляемую авиационную бомбу (УАБ) противника на значительном удалении. После уничтожения средства воздушного нападения расчет оперативно скрыл боевую машину в укрытие", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие расчета ЗРК "Бук-М2" несут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск. На счету расчета сотни сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА "Байрактар" и РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.

https://ria.ru/20241211/sevastopol-1988707558.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность