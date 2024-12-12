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ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 12.12.2024 (обновлено: 22:50 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/pvo-1988927055.html
ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями
ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости, 12.12.2024
ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями
Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:44
2024-12-12T22:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
ростовская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России."В период с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА – над Ростовской областью и четыре – над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241119/ugroza-1984639749.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, ростовская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями

Минобороны: шесть БПЛА сбили над Ростовской и четыре над Белгородской областями

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.
"В период с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА – над Ростовской областью и четыре – над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.
Ростов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Ростовской области предупредили об угрозе применения дальнобойного оружия
19 ноября, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныРостовская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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