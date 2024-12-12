https://ria.ru/20241212/pvo-1988927055.html

ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями

ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости, 12.12.2024

ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями

Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T22:44

2024-12-12T22:44

2024-12-12T22:50

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России."В период с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА – над Ростовской областью и четыре – над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241119/ugroza-1984639749.html

белгородская область

россия

ростовская область

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, ростовская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)