https://ria.ru/20241212/pvo-1988926507.html

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Алксандр Богомаз в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T22:38

2024-12-12T22:38

2024-12-12T22:38

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Алксандр Богомаз в своем Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20241211/bryansk-1988530485.html

брянская область

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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, вооруженные силы украины