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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Алксандр Богомаз в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:38
2024-12-12T22:38
2024-12-12T22:38
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Алксандр Богомаз в своем Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью, никто не пострадал