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ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 12.12.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:58
2024-12-12T21:58
2024-12-12T21:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны России. "Около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью