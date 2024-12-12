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Россияне направляют на прямую линию Путина вопросы о Трампе
Россияне направляют на прямую линию Путина вопросы о Трампе - РИА Новости, 12.12.2024
Россияне направляют на прямую линию Путина вопросы о Трампе
Россияне направляют на прямую линию президента России Владимира Путина вопросы по международной повестке, в том числе многих интересует дальнейшее... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:50
2024-12-12T21:50
2024-12-12T21:50
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россияне направляют на прямую линию президента России Владимира Путина вопросы по международной повестке, в том числе многих интересует дальнейшее взаимодействие с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает "Первый канал". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Согласно данным телеканала, интересуются россияне в своих обращениях на прямую линию и международной повесткой. "Много вопросов касается дальнейшего взаимодействия с новым президентом США Трампом. Также темы БРИКС, независимости от доллара, взаимодействия с Китайской Народной Республикой. Например, один из вопросов, будем ли мы дополнительно изучать китайский язык", - рассказала в эфире "Первого канала" руководитель регионального отделения Народного фронта в Амурской области Светлана Тюкалова.
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сша, россия, амурская область, владимир путин, дональд трамп, брикс, прямая линия с владимиром путиным, общество
США, Россия, Амурская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, БРИКС, Прямая линия с Владимиром Путиным, Общество
Россияне направляют на прямую линию Путина вопросы о Трампе
"Первый канал": россияне направляют на прямую линию Путина вопросы о Трампе