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Путин назвал большой честью наградить тех, кто стал символом России

Путин назвал большой честью наградить тех, кто стал символом России - РИА Новости, 12.12.2024

Путин назвал большой честью наградить тех, кто стал символом России

Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле заявил, что для него большая честь наградить тех, кто десятилетиями был символом страны. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:50

2024-12-12T17:50

2024-12-12T17:50

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле заявил, что для него большая честь наградить тех, кто десятилетиями был символом страны. Путин в четверг вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. "Для меня большая честь наградить всех вас, а особенно тех ..., кто на протяжении десятилетий был символом нашей страны и делал то, чем все мы наслаждались и гордились. Я имею в виду, допустим, творчество Александры Николаевны Пахмутовой, либо наши выдающиеся хоккеисты", - сказал глава государства во время церемонии вручения государственных наград.

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Речь Путина перед вручением наград в Кремле Речь Путина перед вручением наград в Кремле 2024-12-12T17:50 true PT1M08S

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россия, владимир путин, общество, видео