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Путин назвал сплоченность народа бронежилетом России
Путин назвал сплоченность народа бронежилетом России - РИА Новости, 12.12.2024
Путин назвал сплоченность народа бронежилетом России
Характер, мужество, героизм и сплоченность российского народа являются "бронежилетом" России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:48
2024-12-12T17:48
2024-12-12T17:48
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Характер, мужество, героизм и сплоченность российского народа являются "бронежилетом" России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле в четверг. "Один из награжденных, доктор, сказал, что по линии медицины все-таки пока нет абсолютной защиты от некоторых болезней, нет бронежилета. Да, наверное, пока нет, но мы идем вперед. И другие выступавшие говорили о том, что многое то, что вчера казалось невозможным, фантастикой, сегодня реализуется на практике, в жизни", - сказал Путин. "Что касается защиты, что касается бронежилетов, все-таки наша страна имеет такой бронежилет в целом. И этим бронежилетом являются характер, мужество, героизм и сплоченность народа Российской Федерации. А вы, безусловно, вносите огромный вклад в укрепление всех составляющих, которые двигают нашу страну вперед", - обратился Путин к награжденным.
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Речь Путина перед вручением наград в Кремле
Речь Путина перед вручением наград в Кремле
2024-12-12T17:48
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Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал сплоченность народа бронежилетом России
Путин назвал характер, мужество, героизм народа бронежилетом России