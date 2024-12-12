https://ria.ru/20241212/putin-1988878782.html

Путин назвал сплоченность народа бронежилетом России

Путин назвал сплоченность народа бронежилетом России - РИА Новости, 12.12.2024

Путин назвал сплоченность народа бронежилетом России

Характер, мужество, героизм и сплоченность российского народа являются "бронежилетом" России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:48

2024-12-12T17:48

2024-12-12T17:48

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Характер, мужество, героизм и сплоченность российского народа являются "бронежилетом" России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле в четверг. "Один из награжденных, доктор, сказал, что по линии медицины все-таки пока нет абсолютной защиты от некоторых болезней, нет бронежилета. Да, наверное, пока нет, но мы идем вперед. И другие выступавшие говорили о том, что многое то, что вчера казалось невозможным, фантастикой, сегодня реализуется на практике, в жизни", - сказал Путин. "Что касается защиты, что касается бронежилетов, все-таки наша страна имеет такой бронежилет в целом. И этим бронежилетом являются характер, мужество, героизм и сплоченность народа Российской Федерации. А вы, безусловно, вносите огромный вклад в укрепление всех составляющих, которые двигают нашу страну вперед", - обратился Путин к награжденным.

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Речь Путина перед вручением наград в Кремле Речь Путина перед вручением наград в Кремле 2024-12-12T17:48 true PT1M08S

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общество, россия, владимир путин, видео