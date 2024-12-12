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Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений - РИА Новости, 12.12.2024
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16:53 12.12.2024 (обновлено: 17:26 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/putin-1988864099.html
Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений
Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений - РИА Новости, 12.12.2024
Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений
Школьные учителя оказывают исключительное влияние на становление молодых поколений в России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:53
2024-12-12T17:26
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Школьные учителя оказывают исключительное влияние на становление молодых поколений в России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле в четверг. "Исключительное влияние на становление молодых поколений оказывают и школьные учителя. Здесь в зале педагоги, воспитавшие Героев России, бойцов, добровольцев, которые заслужили это высокое звание, защищая Родину в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений

Путин заявил о влиянии школьных учителей на становление молодых поколений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Школьные учителя оказывают исключительное влияние на становление молодых поколений в России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле в четверг.
"Исключительное влияние на становление молодых поколений оказывают и школьные учителя. Здесь в зале педагоги, воспитавшие Героев России, бойцов, добровольцев, которые заслужили это высокое звание, защищая Родину в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.
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