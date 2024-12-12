https://ria.ru/20241212/putin-1988864099.html

Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений

Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений - РИА Новости, 12.12.2024

Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений

Школьные учителя оказывают исключительное влияние на становление молодых поколений в России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:53

2024-12-12T16:53

2024-12-12T17:26

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Школьные учителя оказывают исключительное влияние на становление молодых поколений в России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле в четверг. "Исключительное влияние на становление молодых поколений оказывают и школьные учителя. Здесь в зале педагоги, воспитавшие Героев России, бойцов, добровольцев, которые заслужили это высокое звание, защищая Родину в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241211/putin--1988671346.html

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общество, россия, владимир путин