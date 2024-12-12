https://ria.ru/20241212/putin-1988864099.html
Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений
Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений - РИА Новости, 12.12.2024
Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений
Школьные учителя оказывают исключительное влияние на становление молодых поколений в России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:53
2024-12-12T16:53
2024-12-12T17:26
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_638725c97b1871b15e12c765c319baae.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Школьные учителя оказывают исключительное влияние на становление молодых поколений в России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле в четверг. "Исключительное влияние на становление молодых поколений оказывают и школьные учителя. Здесь в зале педагоги, воспитавшие Героев России, бойцов, добровольцев, которые заслужили это высокое звание, защищая Родину в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241211/putin--1988671346.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_406aef450d3adeec1112d8146047b8db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о роли школьных учителей в становлении молодых поколений
Путин заявил о влиянии школьных учителей на становление молодых поколений