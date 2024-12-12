https://ria.ru/20241212/putin-1988856746.html
Военкор Поддубный с честью выполняет профессиональный долг, заявил Путин
Военкор Поддубный с честью выполняет профессиональный долг, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2024
Военкор Поддубный с честью выполняет профессиональный долг, заявил Путин
Военкор Евгений Поддубный не раз бывал в эпицентре горячих точек и рисковал собой, он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:26
2024-12-12T16:26
2024-12-12T16:33
владимир путин
евгений поддубный
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Военкор Евгений Поддубный не раз бывал в эпицентре горячих точек и рисковал собой, он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. "На передовой этой борьбы - сильные, мужественные люди, честно и достоверно отражающие происходящие события. Так поступает и ведёт свои репортажи Евгений Евгеньевич Поддубный. Он не раз бывал в эпицентре горячих точек, горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжёлые, именно тяжёлые ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции", - сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград. Он добавил, что Поддубному, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России впервые в истории современной отечественной журналистики.
https://ria.ru/20241212/putin-1988853563.html
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Награждение военкора Евгения Поддубного в Кремле
Военкору Евгению Поддубному присвоено звание Героя России.
2024-12-12T16:26
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владимир путин, евгений поддубный, россия
Владимир Путин, Евгений Поддубный, Россия
Военкор Поддубный с честью выполняет профессиональный долг, заявил Путин
Путин отметил труд Героя России Поддубного по освещению событий в горячих точках