https://ria.ru/20241212/putin-1988736267.html
Путин вручает государственные награды. Прямая трансляция
Путин вручает государственные награды. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.12.2024
Путин вручает государственные награды. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:10
2024-12-12T16:10
2024-12-12T16:10
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин вручает государственные награды.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин вручает государственные награды в Кремле
Путин вручает государственные награды в Кремле
2024-12-12T16:10
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин вручает государственные награды. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды.
2024-12-12T16:10
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PT69M03S
Путин вручает государственные награды. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин вручает государственные награды.