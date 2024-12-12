https://ria.ru/20241212/pushskinskiyplany-1988861339.html

Пушкинский музей откроет выставку к 80-летию Победы весной 2025 года

Пушкинский музей откроет выставку к 80-летию Победы весной 2025 года - РИА Новости, 12.12.2024

Пушкинский музей откроет выставку к 80-летию Победы весной 2025 года

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представит выставку "Вернуть будущему" к 80-летию Великой Победы весной 2025 года, сообщила... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:52

2024-12-12T16:52

2024-12-12T16:52

музейные маршруты россии

россия

елизавета лихачева

гмии (пушкинский музей)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представит выставку "Вернуть будущему" к 80-летию Великой Победы весной 2025 года, сообщила директор музея Елизавета Лихачева."Весной в главном здании музея откроется масштабная выставка "Вернуть будущему", приуроченная к 80-летию Великой Победы. Она расскажет о судьбе мировых шедевров, которые были направлены для реставрации в ГМИИ им. А. С. Пушкина после пожаров в бункере Фридрихсхайн в Берлине в мае 1945 года. Экспозицию будет сопровождать проект современного живописца, посвященный утраченным памятникам искусства", - сказала Лихачева, представляя планы на следующий год в Минкультуры РФ.Ключевую часть одного из крупнейших художественных собраний России, коллекции князей Барятинских, покажет масштабная выставка, которая начнет работу осенью. В экспозиции будут представлены произведения самых ярких художников европейской школы живописи XVII–XIX веков, в том числе Альбрехта Дюрера, Каспара Давида Фридриха и Луки Джордано.В пространстве Галереи искусства стран Европы и Америки в первой половине года откроется выставка графики "Энгр, Делакруа, Домье и другие…". В экспозиции – около 150 произведений европейских мастеров XIX века из обширного музейного собрания французского рисунка, большинство из которых будет показано широкой публике впервые.Кроме того, Пушкинский музей продолжит показывать выставку "Древний Египет. Искусство бессмертия" в регионах. В предстоящем сезоне выставка отправится в Рязань и Салехард.

https://ria.ru/20241009/ermitazh-1977263028.html

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россия, елизавета лихачева, гмии (пушкинский музей)