Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за преступления в Курской области
За преступления в Курской области боевикам ВСУ дали 15 и 14 лет лишения свободы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам заключения двух украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область, за совершенные там преступления, сообщает Главная военная прокуратура.
"Вторым Западным окружным военным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении украинских военнослужащих Ивана Дмитракова и Виталия Панченко. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в августе обвиняемые с другими военнослужащими незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. На протяжении нескольких дней боевики принимали участие в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города Суджа, запугивали и устрашали местное население, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам.
Кроме того, отмечает прокуратура, Панченко совместно с другими украинскими военнослужащими принял участие в похищении и незаконном перемещении в Сумскую область Украины 11 российских призывников и троих неустановленных гражданских. Также он похитил из магазина продовольственные товары более чем на 6 миллионов рублей.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Главной военной прокуратуры и приговорил Панченко к 15 годам лишения свободы, Дмитракова – к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.