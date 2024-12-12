https://ria.ru/20241212/prigovor-1988876642.html

Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за преступления в Курской области

Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за преступления в Курской области - РИА Новости, 12.12.2024

Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ за преступления в Курской области

Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам заключения двух украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область, за совершенные РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:40

2024-12-12T17:40

2024-12-12T17:40

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

суджанский район

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам заключения двух украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область, за совершенные там преступления, сообщает Главная военная прокуратура. "Вторым Западным окружным военным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении украинских военнослужащих Ивана Дмитракова и Виталия Панченко. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в августе обвиняемые с другими военнослужащими незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. На протяжении нескольких дней боевики принимали участие в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города Суджа, запугивали и устрашали местное население, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам. Кроме того, отмечает прокуратура, Панченко совместно с другими украинскими военнослужащими принял участие в похищении и незаконном перемещении в Сумскую область Украины 11 российских призывников и троих неустановленных гражданских. Также он похитил из магазина продовольственные товары более чем на 6 миллионов рублей. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Главной военной прокуратуры и приговорил Панченко к 15 годам лишения свободы, Дмитракова – к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html

https://ria.ru/20241129/morpekhi-1986250929.html

курская область

россия

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, россия, суджанский район, главная военная прокуратура