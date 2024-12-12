https://ria.ru/20241212/pozhary-1988732509.html

В МЧС назвали число пожаров, вспыхнувших из-за пиротехники в 2024 году

В МЧС назвали число пожаров, вспыхнувших из-за пиротехники в 2024 году - РИА Новости, 12.12.2024

В МЧС назвали число пожаров, вспыхнувших из-за пиротехники в 2024 году

Более 100 пожаров произошло из-за пиротехники в 2024 году, три человека погибли и еще 20 пострадали, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T07:30

2024-12-12T07:30

2024-12-12T07:30

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 100 пожаров произошло из-за пиротехники в 2024 году, три человека погибли и еще 20 пострадали, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "С начала этого года из-за пиротехники произошло 109 пожаров, на которых, к сожалению, погибли три человека, а 20 - пострадали. В большинстве случаев именно несоблюдение техники безопасности и использование несертифицированных изделий может привести как к травмам, так и к пожарам. Важно знать правила использования пиротехники и следовать им. В преддверии новогодних праздников акцентируем на этом особое внимание граждан", - сообщил глава ведомства Александр Куренков. Отмечается, что перед Новым годом МЧС России ведет профилактику несчастных случаев по всей стране, в частности ведомство рекомендует покупать только сертифицированную пиротехнику, следовать инструкции производителя, не давать детям, а также не запускать пиротехнику дома и вблизи зданий, деревьев, линий электропередачи и скопления людей. "В зависимости от вида пиротехники варьируется безопасное расстояние от полуметра для бенгальских огней и свыше 20 метров для многозалповых салютов и фейерверков", - заключили в МЧС РФ.

https://ria.ru/20241120/zapret-1984920170.html

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россия

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Дарья Буймова

россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия