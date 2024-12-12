https://ria.ru/20241212/pozhar-1988928452.html

Пожар на складе в Новосибирске локализовали

Пожар на складе в Новосибирске локализовали - РИА Новости, 12.12.2024

Пожар на складе в Новосибирске локализовали

Пожар на складе с пластиковыми изделиями в Новосибирске локализован 5 тысячах квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T23:02

2024-12-12T23:02

2024-12-12T23:02

происшествия

новосибирск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар на складе с пластиковыми изделиями в Новосибирске локализован 5 тысячах квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. В четверг вечером пресс-служба ведомства сообщала, что в Новосибирске на площади 3 тысячи "квадратов" горит склад. Позднее площадь пожара выросла до 5 тысяч "квадратов", частично обрушилась крыша, информации о пострадавших не было. Позднее МЧС уточнило что горит склад с пластиковыми изделиями. "Пожар в Новосибирске локализован на площади 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241212/pozhary-1988851624.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)