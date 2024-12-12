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Пожар на складе в Новосибирске локализовали
Пожар на складе в Новосибирске локализовали - РИА Новости, 12.12.2024
Пожар на складе в Новосибирске локализовали
Пожар на складе с пластиковыми изделиями в Новосибирске локализован 5 тысячах квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:02
2024-12-12T23:02
2024-12-12T23:02
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар на складе с пластиковыми изделиями в Новосибирске локализован 5 тысячах квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. В четверг вечером пресс-служба ведомства сообщала, что в Новосибирске на площади 3 тысячи "квадратов" горит склад. Позднее площадь пожара выросла до 5 тысяч "квадратов", частично обрушилась крыша, информации о пострадавших не было. Позднее МЧС уточнило что горит склад с пластиковыми изделиями. "Пожар в Новосибирске локализован на площади 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Новосибирске локализовали
МЧС: пожар на новосибирском складе локализован на пяти тысячах квадратных метров