https://ria.ru/20241212/pozhar-1988919250.html

В Новосибирске обрушилась крыша горящего склада

В Новосибирске обрушилась крыша горящего склада - РИА Новости, 12.12.2024

В Новосибирске обрушилась крыша горящего склада

Площадь пожара на складе в Новосибирске выросла до 5 тысяч "квадратов", частично обрушилась крыша, информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T21:12

2024-12-12T21:12

2024-12-12T21:12

происшествия

новосибирск

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Новосибирске выросла до 5 тысяч "квадратов", частично обрушилась крыша, информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что горит склад в Новосибирске на площади 3 тысячи "квадратов". "На месте происшествия работают 98 человек и 30 единиц техники. По оперативным данным, огнем охвачено 5000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение крыши", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что информация о пострадавших не поступала.

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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)