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Попова рассказала об импортозамещении тестов для выявления инфекций - РИА Новости, 12.12.2024
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10:05 12.12.2024 (обновлено: 12:31 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/popova-1988750494.html
Попова рассказала об импортозамещении тестов для выявления инфекций
Попова рассказала об импортозамещении тестов для выявления инфекций - РИА Новости, 12.12.2024
Попова рассказала об импортозамещении тестов для выявления инфекций
Российские специалисты заместили все импортные тесты на инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:05
2024-12-12T12:31
общество
россия
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Российские специалисты заместили все импортные тесты на инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям."Нам удалось на 100% импортозаместить все тесты на актуальные исследования. Создать собственные ферменты для того, чтобы формировать, создавать такие тесты", — сказала она.Она отметила, что в России было создано 49 быстрых тестов на выявление различных инфекций по новым технологиям. Это тесты для диагностики чумы, сибирской язвы, Эболы, оспы обезьян, гриппа, COVID-19, малярии, кори, туберкулеза, брюшного тифа и многих других заболеваний.Ранее Попова уже сообщала, что российские специалисты научились создавать тест-системы практически для любых инфекций за четыре дня.
https://ria.ru/20241212/popova-1988751534.html
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общество, россия, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала об импортозамещении тестов для выявления инфекций

Попова заявила об импортозамещении 100% тестов для выявления актуальных инфекций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы
Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Российские специалисты заместили все импортные тесты на инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
"Нам удалось на 100% импортозаместить все тесты на актуальные исследования. Создать собственные ферменты для того, чтобы формировать, создавать такие тесты", — сказала она.
Она отметила, что в России было создано 49 быстрых тестов на выявление различных инфекций по новым технологиям. Это тесты для диагностики чумы, сибирской язвы, Эболы, оспы обезьян, гриппа, COVID-19, малярии, кори, туберкулеза, брюшного тифа и многих других заболеваний.
Ранее Попова уже сообщала, что российские специалисты научились создавать тест-системы практически для любых инфекций за четыре дня.
Пробирки с образцами - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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