https://ria.ru/20241212/pomosch-1988775826.html

На помощь пострадавшим в приграничных регионах направили 851 миллион рублей

На помощь пострадавшим в приграничных регионах направили 851 миллион рублей - РИА Новости, 12.12.2024

На помощь пострадавшим в приграничных регионах направили 851 миллион рублей

Всего за 2024 год на поддержку пострадавших в приграничных регионах РФ направлено более 851 миллиона рублей, заявил председатель Российского Красного Креста... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:07

2024-12-12T12:07

2024-12-12T12:07

специальная военная операция на украине

россия

российский красный крест

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Всего за 2024 год на поддержку пострадавших в приграничных регионах РФ направлено более 851 миллиона рублей, заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. "Всего в этом году на поддержку пострадавших в приграничных регионах, пострадавших от украинского кризиса нами направлено более 851 миллиона рублей", - сказал Савчук на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".

https://ria.ru/20241122/plen-1985250082.html

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россия, российский красный крест