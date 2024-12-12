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На помощь пострадавшим в приграничных регионах направили 851 миллион рублей - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/pomosch-1988775826.html
На помощь пострадавшим в приграничных регионах направили 851 миллион рублей
На помощь пострадавшим в приграничных регионах направили 851 миллион рублей - РИА Новости, 12.12.2024
На помощь пострадавшим в приграничных регионах направили 851 миллион рублей
Всего за 2024 год на поддержку пострадавших в приграничных регионах РФ направлено более 851 миллиона рублей, заявил председатель Российского Красного Креста... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:07
2024-12-12T12:07
специальная военная операция на украине
россия
российский красный крест
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Всего за 2024 год на поддержку пострадавших в приграничных регионах РФ направлено более 851 миллиона рублей, заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. "Всего в этом году на поддержку пострадавших в приграничных регионах, пострадавших от украинского кризиса нами направлено более 851 миллиона рублей", - сказал Савчук на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
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россия, российский красный крест
Специальная военная операция на Украине, Россия, Российский Красный Крест
На помощь пострадавшим в приграничных регионах направили 851 миллион рублей

На помощь пострадавшим в приграничных регионах направили 851 млн руб в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестный житель везет тележку с водой в освобожденной Красногоровке Донецкой народной республики
Местный житель везет тележку с водой в освобожденной Красногоровке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местный житель везет тележку с водой в освобожденной Красногоровке Донецкой народной республики. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Всего за 2024 год на поддержку пострадавших в приграничных регионах РФ направлено более 851 миллиона рублей, заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
"Всего в этом году на поддержку пострадавших в приграничных регионах, пострадавших от украинского кризиса нами направлено более 851 миллиона рублей", - сказал Савчук на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
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