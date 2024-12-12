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Более 29 гектаров земли передали на строительство соцобъектов в Подмосковье
Более 29 гектаров земли передали на строительство соцобъектов в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2024
Более 29 гектаров земли передали на строительство соцобъектов в Подмосковье
Под строительство школ, детских садов и различных медучреждений Подмосковью предоставили более 29 гектаров земли в этом году, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:40
2024-12-12T19:40
2024-12-12T19:40
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Под строительство школ, детских садов и различных медучреждений Подмосковью предоставили более 29 гектаров земли в этом году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. На 29 предоставленных городскими округами участках будет построено шесть детских садов, пять школ и 17 медицинских учреждений, подавляющая часть которых ФАПы. Строительство соцобъектов будет осуществляться в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Например, Дирекции заказчика капитального строительства согласовано предоставление земельного участка площадью 5,8 гектара для строительства воспитательно-образовательного комплекса, состоящего из школы на 1500 мест и детского сада на 200 мест. Воспитательно-образовательный комплекс будет построен в рабочем поселке Октябрьский городского округа Люберцы. Ввод в эксплуатацию школы и детского сада планируется в 2027 году. Для строительства средней общеобразовательной школы в рабочем поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский передано 2,6 гектара. Здесь построят школу на 44 класса с общей площадью помещений свыше 15 тысяч квадратных метров, где смогут обучаться 1100 учеников. Прилегающая территория будет благоустроена, на ней разместятся футбольное поле с беговыми дорожками, тренажерами и игровыми площадками. Ввод объекта в эксплуатацию состоится в 2026 году. В 2023 году под строительство социальных объектов было передано порядка 22 гектаров земли под строительство четырех детских садов, шести школ и семи медицинских учреждений.
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Более 29 гектаров земли передали на строительство соцобъектов в Подмосковье
В Подмосковье предоставили более 29 гектаров земли под новые соцобъекты
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Под строительство школ, детских садов и различных медучреждений Подмосковью предоставили более 29 гектаров земли в этом году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
На 29 предоставленных городскими округами участках будет построено шесть детских садов, пять школ и 17 медицинских учреждений, подавляющая часть которых ФАПы.
Строительство соцобъектов будет осуществляться в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
Например, Дирекции заказчика капитального строительства согласовано предоставление земельного участка площадью 5,8 гектара для строительства воспитательно-образовательного комплекса, состоящего из школы на 1500 мест и детского сада на 200 мест. Воспитательно-образовательный комплекс будет построен в рабочем поселке Октябрьский городского округа Люберцы. Ввод в эксплуатацию школы и детского сада планируется в 2027 году.
Для строительства средней общеобразовательной школы в рабочем поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский передано 2,6 гектара. Здесь построят школу на 44 класса с общей площадью помещений свыше 15 тысяч квадратных метров, где смогут обучаться 1100 учеников. Прилегающая территория будет благоустроена, на ней разместятся футбольное поле с беговыми дорожками, тренажерами и игровыми площадками. Ввод объекта в эксплуатацию состоится в 2026 году.
В 2023 году под строительство социальных объектов было передано порядка 22 гектаров земли под строительство четырех детских садов, шести школ и семи медицинских учреждений.