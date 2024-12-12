https://ria.ru/20241212/podmoskove-1988836646.html

В Подмосковье 31 декабря состоится "Манжосовская лыжная гонка"

В Подмосковье 31 декабря состоится "Манжосовская лыжная гонка" - РИА Новости, 12.12.2024

В Подмосковье 31 декабря состоится "Манжосовская лыжная гонка"

Жители Московской области смогут принять участие в юбилейной "Манжосовской лыжной гонке", которая состоится 31 декабря, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:12

2024-12-12T15:12

2024-12-12T15:12

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Жители Московской области смогут принять участие в юбилейной "Манжосовской лыжной гонке", которая состоится 31 декабря, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. В этом году старт этому лыжному забегу в Подмосковье будет дан в 55 раз. По данным пресс-службы министерства, онлайн-регистрация на старт лыжной гонки откроется 20 декабря 2024 года в соцсетях и на официальном сайте Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, где будет опубликована ссылка для заполнения регистрационной формы. Лимит бесплатных слотов в 2024 году – 1300 стартовых пакетов. Каждый участник получит индивидуальный стартовый номер участника и уникальную медаль финишера. "Ожидается, что участниками 55-й "Манжосовской лыжной гонки" станут 1500 любителей лыж и здорового образа жизни разных возрастов. В прошлом году после старта регистрации лимит слотов для участия был исчерпан за два часа, так как ежегодно это мероприятие вызывает большой ажиотаж", - отметили в пресс-службе. В этом году участникам соревнований предложены несколько дистанций: 600 метров, 1,2 километра, 3 километра, 6 километров и 18 километров. "Манжосовская лыжная гонка" – одна из старейших лыжных гонок в Московском регионе. Впервые она была проведена в 1969 году.

https://ria.ru/20241212/elka-1988767864.html

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