https://ria.ru/20241212/podmoskove-1988801604.html

Около 170 тысяч жителей Подмосковья впервые получили соцкарты

Около 170 тысяч жителей Подмосковья впервые получили соцкарты - РИА Новости, 12.12.2024

Около 170 тысяч жителей Подмосковья впервые получили соцкарты

Почти 170 тысяч льготников получили свои первые социальные карты в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:08

2024-12-12T13:08

2024-12-12T13:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Почти 170 тысяч льготников получили свои первые социальные карты в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве уточнили, что такую карту могут получить пенсионеры, многодетные, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Она дает право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы и Подмосковья. "В этом году свои первые карты получили почти 170 тысяч льготников, а всего в Подмосковье ими пользуются свыше 2,2 миллиона жителей", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Оформить новую карту, обратиться за перекодированием карты или перевыпуском ранее выданной карты, либо с просьбой заблокировать карту жители региона могут на региональном портале госуслуг по ссылке.

https://ria.ru/20241212/elka-1988767864.html

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московская область (подмосковье)