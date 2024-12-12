https://ria.ru/20241212/poddubnyy-1988864584.html
Военкор Поддубный назвал служение Отечеству огромным счастьем
Военкор Поддубный назвал служение Отечеству огромным счастьем - РИА Новости, 12.12.2024
Военкор Поддубный назвал служение Отечеству огромным счастьем
Военкор Евгений Поддубный после вручения звания Героя России заявил, что служение Отечеству воспринимается как огромное счастье. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:54
2024-12-12T16:54
2024-12-12T17:25
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Военкор Евгений Поддубный после вручения звания Героя России заявил, что служение Отечеству воспринимается как огромное счастье. "Мы живем сейчас в период массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества. Мы живем в период уникального исторического шанса, когда можем построить потрясающе надежную базу для наших детей, для развития, для счастливой, свободной жизни. И я знаю, я верю, победа будет за нами. Потому что, как мне кажется, только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье. Служу России", - сказал Поддубный в ходе церемонии вручения государственных наград. Поддубный, который в августе получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области, в сентябре указом президента был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
https://ria.ru/20241212/putin-1988856746.html
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Награждение военкора Евгения Поддубного в Кремле
Военкору Евгению Поддубному присвоено звание Героя России.
2024-12-12T16:54
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общество, россия, курская область, евгений поддубный, владимир путин
Общество, Россия, Курская область, Евгений Поддубный, Владимир Путин
Военкор Поддубный назвал служение Отечеству огромным счастьем
Военкор Поддубный, получив награду, назвал служение Отечеству огромным счастьем