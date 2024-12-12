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Евросоюз должен присутствовать на переговорах по Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/peregovory-1988767324.html
Евросоюз должен присутствовать на переговорах по Украине, заявила Каллас
Евросоюз должен присутствовать на переговорах по Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 12.12.2024
Евросоюз должен присутствовать на переговорах по Украине, заявила Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что, если переговоры о завершении конфликта на Украине состоятся, страны Евросоюза должны на них присутствовать. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:38
2024-12-12T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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кайя каллас
владимир путин
дональд туск
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что, если переговоры о завершении конфликта на Украине состоятся, страны Евросоюза должны на них присутствовать. "Я говорила об этом с... (Владимиром) Зеленским, если будут какие-либо переговоры, ЕС должен на них присутствовать", - заявила Каллас в интервью испанской газете Pais в ответ на вопрос о том, могут ли переговоры о завершении конфликта на Украине пройти без участия европейских стран. Каллас добавила, что последствия для Европы были бы ясны, если бы существовало возможное соглашение или переговоры. Глава евродипломатии подчеркнула, что пока подобные переговоры не ведутся. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться текущей зимой. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988755439.html
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в мире, украина, россия, москва, кайя каллас, владимир путин, дональд туск, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Кайя Каллас, Владимир Путин, Дональд Туск, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
Евросоюз должен присутствовать на переговорах по Украине, заявила Каллас

Глава евродипломатии Каллас: ЕС должен присутствовать на переговорах по Украине

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что, если переговоры о завершении конфликта на Украине состоятся, страны Евросоюза должны на них присутствовать.
"Я говорила об этом с... (Владимиром) Зеленским, если будут какие-либо переговоры, ЕС должен на них присутствовать", - заявила Каллас в интервью испанской газете Pais в ответ на вопрос о том, могут ли переговоры о завершении конфликта на Украине пройти без участия европейских стран.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Каллас добавила, что последствия для Европы были бы ясны, если бы существовало возможное соглашение или переговоры. Глава евродипломатии подчеркнула, что пока подобные переговоры не ведутся.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться текущей зимой.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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11 декабря, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваКайя КалласВладимир ПутинДональд ТускЕвросоюзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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