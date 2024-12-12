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"Устроил кордебалет". В Киеве посмеялись над Зеленским после слов Орбана - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/peregovory-1988722914.html
"Устроил кордебалет". В Киеве посмеялись над Зеленским после слов Орбана
"Устроил кордебалет". В Киеве посмеялись над Зеленским после слов Орбана - РИА Новости, 12.12.2024
"Устроил кордебалет". В Киеве посмеялись над Зеленским после слов Орбана
Владимир Зеленский не готов участвовать в переговорных инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T03:55
2024-12-12T03:55
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
россия
владимир зеленский
виктор орбан
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский не готов участвовать в переговорных инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.В среду Орбан заявил, что Зеленский отверг его предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными."Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может &lt;...&gt; в таких сложные процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно", — сказал он.По его словам, практикуемая Орбаном модель "челночной дипломатии", однако, становится все более актуальной и действенной. При этом, как утверждает аналитик, Зеленскому придется реагировать и подстраиваться под происходящие изменения."Его (Зеленского — Прим. ред.) как бы зажимают. &lt;...&gt; Он уже благодарит Трампа, уже не говорит, что он нелегитимный. &lt;...&gt; Ему приходится перестраиваться на ходу, кордебалет &lt;...&gt; устраивать с прыжками в стороны и делать разные кувырки через голову назад, вперед, вбок, влево, вправо", — добавил он.Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Виктора Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество. Как уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Орбан также озвучил Путину предложение о рождественском перемирии.После этого Зеленский обиделся на телефонный звонок Орбана российскому лидеру, заявив, что венгерскому премьеру не стоит играть на собственный имидж за счет единства.
https://ria.ru/20241212/grivna-1988715802.html
https://ria.ru/20241211/sholts-1988698973.html
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в мире, венгрия, россия, владимир зеленский, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан
"Устроил кордебалет". В Киеве посмеялись над Зеленским после слов Орбана

Соскин: Зеленский не готов участвовать в переговорном процессе Орбана

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский не готов участвовать в переговорных инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
В среду Орбан заявил, что Зеленский отверг его предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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"Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может <...> в таких сложные процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно", — сказал он.
По его словам, практикуемая Орбаном модель "челночной дипломатии", однако, становится все более актуальной и действенной. При этом, как утверждает аналитик, Зеленскому придется реагировать и подстраиваться под происходящие изменения.
«
"Его (Зеленского — Прим. ред.) как бы зажимают. <...> Он уже благодарит Трампа, уже не говорит, что он нелегитимный. <...> Ему приходится перестраиваться на ходу, кордебалет <...> устраивать с прыжками в стороны и делать разные кувырки через голову назад, вперед, вбок, влево, вправо", — добавил он.
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Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Виктора Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество. Как уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Орбан также озвучил Путину предложение о рождественском перемирии.
После этого Зеленский обиделся на телефонный звонок Орбана российскому лидеру, заявив, что венгерскому премьеру не стоит играть на собственный имидж за счет единства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияРоссияВладимир ЗеленскийВиктор Орбан
 
 
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