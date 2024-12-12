"Устроил кордебалет". В Киеве посмеялись над Зеленским после слов Орбана
Соскин: Зеленский не готов участвовать в переговорном процессе Орбана
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский не готов участвовать в переговорных инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может <...> в таких сложные процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно", — сказал он.
По его словам, практикуемая Орбаном модель "челночной дипломатии", однако, становится все более актуальной и действенной. При этом, как утверждает аналитик, Зеленскому придется реагировать и подстраиваться под происходящие изменения.
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"Его (Зеленского — Прим. ред.) как бы зажимают. <...> Он уже благодарит Трампа, уже не говорит, что он нелегитимный. <...> Ему приходится перестраиваться на ходу, кордебалет <...> устраивать с прыжками в стороны и делать разные кувырки через голову назад, вперед, вбок, влево, вправо", — добавил он.
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Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Виктора Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество. Как уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Орбан также озвучил Путину предложение о рождественском перемирии.
После этого Зеленский обиделся на телефонный звонок Орбана российскому лидеру, заявив, что венгерскому премьеру не стоит играть на собственный имидж за счет единства.