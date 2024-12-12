https://ria.ru/20241212/peregovory-1988722914.html

"Устроил кордебалет". В Киеве посмеялись над Зеленским после слов Орбана

"Устроил кордебалет". В Киеве посмеялись над Зеленским после слов Орбана - РИА Новости, 12.12.2024

"Устроил кордебалет". В Киеве посмеялись над Зеленским после слов Орбана

Владимир Зеленский не готов участвовать в переговорных инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T03:55

2024-12-12T03:55

2024-12-12T03:55

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

россия

владимир зеленский

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42c5ef4f452e22aa3218c7ac91519494.jpg

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский не готов участвовать в переговорных инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.В среду Орбан заявил, что Зеленский отверг его предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными."Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может <...> в таких сложные процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно", — сказал он.По его словам, практикуемая Орбаном модель "челночной дипломатии", однако, становится все более актуальной и действенной. При этом, как утверждает аналитик, Зеленскому придется реагировать и подстраиваться под происходящие изменения."Его (Зеленского — Прим. ред.) как бы зажимают. <...> Он уже благодарит Трампа, уже не говорит, что он нелегитимный. <...> Ему приходится перестраиваться на ходу, кордебалет <...> устраивать с прыжками в стороны и делать разные кувырки через голову назад, вперед, вбок, влево, вправо", — добавил он.Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Виктора Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество. Как уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Орбан также озвучил Путину предложение о рождественском перемирии.После этого Зеленский обиделся на телефонный звонок Орбана российскому лидеру, заявив, что венгерскому премьеру не стоит играть на собственный имидж за счет единства.

https://ria.ru/20241212/grivna-1988715802.html

https://ria.ru/20241211/sholts-1988698973.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988668270.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, россия, владимир зеленский, виктор орбан