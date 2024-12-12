https://ria.ru/20241212/pensiya-1988717248.html

Совфед одобрил закон о расширении пенсионных гарантий для новых регионов

Совфед одобрил закон о расширении пенсионных гарантий для новых регионов - РИА Новости, 12.12.2024

Совфед одобрил закон о расширении пенсионных гарантий для новых регионов

Совфед одобрил поправки в законодательство, направленные на совершенствование пенсионного обеспечения россиян, работавших на территориях Украины до начала... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T01:24

2024-12-12T01:24

2024-12-12T01:24

общество

россия

украина

луганская народная республика

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Совфед одобрил поправки в законодательство, направленные на совершенствование пенсионного обеспечения россиян, работавших на территориях Украины до начала спецоперации, а также новых субъектов РФ, Крыма до их интеграции в пенсионную систему России. Документом для граждан РФ, имеющих стаж работы на территориях Украины - с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, Донецкой и Луганской Народных Республик - с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, Запорожской и Херсонской областей - с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, но не имеющих подтверждения постоянного проживания на этих территориях в указанные периоды, предусматривается включение этих периодов в страховой (трудовой) стаж, необходимый для назначения страховой пенсии. По словам зампредседателя комитета СФ по социальной политике Дарьи Лантратовой, представлявшей документ сенаторам, соответствующие периоды работы будут включаться в пенсионный стаж россиян, независимо от их места жительства в тот или иной период. "Этот шаг отражает принципиальную позицию государства: необходимо обеспечить нашим гражданам достойный уровень жизни вне зависимости от того, где они жили раньше", - отметила она. Федеральный закон должен вступить в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования, за исключением ряда норм, вступающих в силу в иной срок.

https://ria.ru/20241209/vsk-1988076950.html

https://ria.ru/20240703/indeksatsiya-1957081345.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, украина, луганская народная республика, совет федерации рф