Совфед одобрил закон о расширении пенсионных гарантий для новых регионов
Совфед расширил пенсионные гарантии для жителей новых регионов и Крыма
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Совфед одобрил поправки в законодательство, направленные на совершенствование пенсионного обеспечения россиян, работавших на территориях Украины до начала спецоперации, а также новых субъектов РФ, Крыма до их интеграции в пенсионную систему России.
Документом для граждан РФ, имеющих стаж работы на территориях Украины - с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, Донецкой и Луганской Народных Республик - с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, Запорожской и Херсонской областей - с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, но не имеющих подтверждения постоянного проживания на этих территориях в указанные периоды, предусматривается включение этих периодов в страховой (трудовой) стаж, необходимый для назначения страховой пенсии.
По словам зампредседателя комитета СФ по социальной политике Дарьи Лантратовой, представлявшей документ сенаторам, соответствующие периоды работы будут включаться в пенсионный стаж россиян, независимо от их места жительства в тот или иной период. "Этот шаг отражает принципиальную позицию государства: необходимо обеспечить нашим гражданам достойный уровень жизни вне зависимости от того, где они жили раньше", - отметила она.
Федеральный закон должен вступить в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования, за исключением ряда норм, вступающих в силу в иной срок.