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Путин назвал песни Пахмутовой родными для разных поколений
Путин назвал песни Пахмутовой родными для разных поколений - РИА Новости, 12.12.2024
Путин назвал песни Пахмутовой родными для разных поколений
Президент России Владимир Путин отметил, что песни композитора Александры Пахмутовой стали близкими и родными для разных поколений. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:44
2024-12-12T17:44
2024-12-12T17:44
культура
россия
александра пахмутова
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общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что песни композитора Александры Пахмутовой стали близкими и родными для разных поколений. Путин в четверг вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. "Конечно, не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевне Пахмутовой. Ваши песни, уважаемая Александра Николаевна, стали близки, стали родными для разных людей и разных поколений. Они объединяют нас. Хочу еще раз повторить: вы сами являетесь мелодией нашей страны и нашего народа", - сказал глава государства во время церемонии вручения государственных наград. Путин добавил, что Пахмутова удостоена звания Героя Труда России.
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Речь Путина перед вручением наград в Кремле
Речь Путина перед вручением наград в Кремле
2024-12-12T17:44
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Культура, Россия, Александра Пахмутова, Владимир Путин, Общество
Путин назвал песни Пахмутовой родными для разных поколений
Путин, вручая награду Пахмутовой, назвал ее песни родными для разных поколений