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Путин назвал песни Пахмутовой родными для разных поколений - РИА Новости, 12.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:44 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/pakhmutova-1988877777.html
Путин назвал песни Пахмутовой родными для разных поколений
Путин назвал песни Пахмутовой родными для разных поколений - РИА Новости, 12.12.2024
Путин назвал песни Пахмутовой родными для разных поколений
Президент России Владимир Путин отметил, что песни композитора Александры Пахмутовой стали близкими и родными для разных поколений. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:44
2024-12-12T17:44
культура
россия
александра пахмутова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что песни композитора Александры Пахмутовой стали близкими и родными для разных поколений. Путин в четверг вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. "Конечно, не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевне Пахмутовой. Ваши песни, уважаемая Александра Николаевна, стали близки, стали родными для разных людей и разных поколений. Они объединяют нас. Хочу еще раз повторить: вы сами являетесь мелодией нашей страны и нашего народа", - сказал глава государства во время церемонии вручения государственных наград. Путин добавил, что Пахмутова удостоена звания Героя Труда России.
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Речь Путина перед вручением наград в Кремле
Речь Путина перед вручением наград в Кремле
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россия, александра пахмутова, владимир путин, общество, видео
Культура, Россия, Александра Пахмутова, Владимир Путин, Общество
Путин назвал песни Пахмутовой родными для разных поколений
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что песни композитора Александры Пахмутовой стали близкими и родными для разных поколений.
2024-12-12T17:44
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PT1M08S
Путин назвал песни Пахмутовой родными для разных поколений

Путин, вручая награду Пахмутовой, назвал ее песни родными для разных поколений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
Президент РФ Владимир Путин композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что песни композитора Александры Пахмутовой стали близкими и родными для разных поколений.
Путин в четверг вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.
"Конечно, не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевне Пахмутовой. Ваши песни, уважаемая Александра Николаевна, стали близки, стали родными для разных людей и разных поколений. Они объединяют нас. Хочу еще раз повторить: вы сами являетесь мелодией нашей страны и нашего народа", - сказал глава государства во время церемонии вручения государственных наград.
Путин добавил, что Пахмутова удостоена звания Героя Труда России.
 
КультураРоссияАлександра ПахмутоваВладимир ПутинОбщество
 
 
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