https://ria.ru/20241212/orban-1988929564.html

Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС

Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС - РИА Новости, 12.12.2024

Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T23:19

2024-12-12T23:19

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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине. "Полгода назад еще никто не хотел слышать о мире (на Украине - ред.), а сегодня все об этом говорят. Мы открыли дверь для начала переговоров по существу. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, брюссельским руководителям надо признать, что у военной стратегии нет будущего, а вместо продолжения конфликта Европе надо работать над тем, чтобы усилить оборонительные мощности Европы и выстроить новую систему безопасности с соседями. Орбан напомнил, что под завершение венгерского председательства он встретился с Папой Римским, премьером Италии Джорджей Мелони, избранным президентом США Дональдом Трампом, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а в четверг обсудил в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом установление мира на Украине. В начале июля Орбан провел встречи с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, избранным президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241212/voyska-1988848690.html

https://ria.ru/20241212/peregovory-1988809623.html

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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, европа