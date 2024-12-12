https://ria.ru/20241212/orban-1988929564.html
Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС
Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС - РИА Новости, 12.12.2024
Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС
Венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:19
2024-12-12T23:19
2024-12-12T23:19
в мире
украина
венгрия
россия
виктор орбан
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616142_73:0:3064:1683_1920x0_80_0_0_9e9b1de6bbaebe22b882ceb503fceba7.jpg
БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине. "Полгода назад еще никто не хотел слышать о мире (на Украине - ред.), а сегодня все об этом говорят. Мы открыли дверь для начала переговоров по существу. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, брюссельским руководителям надо признать, что у военной стратегии нет будущего, а вместо продолжения конфликта Европе надо работать над тем, чтобы усилить оборонительные мощности Европы и выстроить новую систему безопасности с соседями. Орбан напомнил, что под завершение венгерского председательства он встретился с Папой Римским, премьером Италии Джорджей Мелони, избранным президентом США Дональдом Трампом, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а в четверг обсудил в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом установление мира на Украине. В начале июля Орбан провел встречи с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, избранным президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
https://ria.ru/20241212/voyska-1988848690.html
https://ria.ru/20241212/peregovory-1988809623.html
украина
венгрия
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616142_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_68c719a8234284a41758eecb244b86d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, европа
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Европа
Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС
Орбан: председательство Венгрии в ЕС открыло дверь для переговоров по Украине