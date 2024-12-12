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Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС - РИА Новости, 12.12.2024
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23:19 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/orban-1988929564.html
Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС
Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС - РИА Новости, 12.12.2024
Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС
Венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:19
2024-12-12T23:19
в мире
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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине. "Полгода назад еще никто не хотел слышать о мире (на Украине - ред.), а сегодня все об этом говорят. Мы открыли дверь для начала переговоров по существу. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, брюссельским руководителям надо признать, что у военной стратегии нет будущего, а вместо продолжения конфликта Европе надо работать над тем, чтобы усилить оборонительные мощности Европы и выстроить новую систему безопасности с соседями. Орбан напомнил, что под завершение венгерского председательства он встретился с Папой Римским, премьером Италии Джорджей Мелони, избранным президентом США Дональдом Трампом, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а в четверг обсудил в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом установление мира на Украине. В начале июля Орбан провел встречи с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, избранным президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, европа
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Европа
Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС

Орбан: председательство Венгрии в ЕС открыло дверь для переговоров по Украине

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине.
"Полгода назад еще никто не хотел слышать о мире (на Украине - ред.), а сегодня все об этом говорят. Мы открыли дверь для начала переговоров по существу. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ЕС может создать коалицию для отправки войск на Украину, сообщает Reuters
Вчера, 16:03
По его словам, брюссельским руководителям надо признать, что у военной стратегии нет будущего, а вместо продолжения конфликта Европе надо работать над тем, чтобы усилить оборонительные мощности Европы и выстроить новую систему безопасности с соседями.
Орбан напомнил, что под завершение венгерского председательства он встретился с Папой Римским, премьером Италии Джорджей Мелони, избранным президентом США Дональдом Трампом, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а в четверг обсудил в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом установление мира на Украине.
В начале июля Орбан провел встречи с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, избранным президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Пушков объяснил, почему ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине
Вчера, 13:38
 
В миреУкраинаВенгрияРоссияВиктор ОрбанДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзЕвропа
 
 
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