https://ria.ru/20241212/orban-1988842296.html
В офисе Орбана не исключили встречу или разговор с Зеленским
В офисе Орбана не исключили встречу или разговор с Зеленским - РИА Новости, 12.12.2024
В офисе Орбана не исключили встречу или разговор с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не планирует проводить встречу или переговоры с Владимиром Зеленским, но это не исключено, заявил глава администрации... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:32
2024-12-12T15:32
2024-12-12T15:45
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владимир зеленский
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си цзиньпин
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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не планирует проводить встречу или переговоры с Владимиром Зеленским, но это не исключено, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш."В графике (Орбана - ред.) нет встречи с Зеленским, но мы этого не исключаем... В планах ее нет, но возможность (для переговоров - ред.) есть", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.Глава администрации также отметил, что в планах Орбана пока также нет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".
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виктор орбан, венгрия, китай, владимир зеленский, ближний восток, си цзиньпин
Виктор Орбан, Венгрия, Китай, Владимир Зеленский, Ближний Восток, Си Цзиньпин
В офисе Орбана не исключили встречу или разговор с Зеленским
Орбан не планирует встречу или разговор с Зеленским, но они не исключены