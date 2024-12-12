https://ria.ru/20241212/orban-1988842296.html

В офисе Орбана не исключили встречу или разговор с Зеленским

В офисе Орбана не исключили встречу или разговор с Зеленским - РИА Новости, 12.12.2024

В офисе Орбана не исключили встречу или разговор с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не планирует проводить встречу или переговоры с Владимиром Зеленским, но это не исключено, заявил глава администрации... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:32

2024-12-12T15:32

2024-12-12T15:45

виктор орбан

венгрия

китай

владимир зеленский

ближний восток

си цзиньпин

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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не планирует проводить встречу или переговоры с Владимиром Зеленским, но это не исключено, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш."В графике (Орбана - ред.) нет встречи с Зеленским, но мы этого не исключаем... В планах ее нет, но возможность (для переговоров - ред.) есть", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.Глава администрации также отметил, что в планах Орбана пока также нет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".

https://ria.ru/20241211/zelenskij-1988672131.html

венгрия

китай

ближний восток

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виктор орбан, венгрия, китай, владимир зеленский, ближний восток, си цзиньпин