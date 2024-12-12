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Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в нарушении регламента - РИА Новости, 12.12.2024
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17:37 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/oppozitsiya-1988874633.html
Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в нарушении регламента
Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в нарушении регламента - РИА Новости, 12.12.2024
Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в нарушении регламента
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" нарушает регламент парламента, игнорируя простой вотум недоверия политике правительства, заявил депутат от... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:37
2024-12-12T17:37
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
василий боля
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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" нарушает регламент парламента, игнорируя простой вотум недоверия политике правительства, заявил депутат от оппозиционного блока "Победа" Василия Боля. Депутаты парламентской группы "Победа" 15 ноября сообщили на брифинге, что выдвигают простой вотум недоверия политике правительства, которая касается проведения выборов. Чтобы документ рассмотрели на заседании парламента, его должны подписать минимум 15 депутатов. Оппозиция настаивает на проведении слушаний в парламенте и привлечении к ответственности всех структур, которые допустили грубые нарушения во время выборов. "Партия "Действие и солидарность" открыто нарушает регламент парламента Молдавии. Месяц назад группа депутатов предложила принять резолюцию против антинародной электоральной политики нынешней власти. Сегодня мы вновь предложили парламенту рассмотреть документ, как это положено по закону. Однопартийное большинство проигнорировало наше требование", - написал Боля в своем Telegram-канале. Он отметил, что инициатива оппозиции соответствует всем требованиям, поэтому отказ в ее рассмотрении можно расценивать как нарушение закона. "Они боятся, что избиратели узнают правду о сфальсифицированных выборах. Граждане, наблюдая за этим правовым беспределом, начинают задаваться вопросом: куда движется наша "европейская" демократия? Пренебрежение к воле народа, отказ от открытых дискуссий и манипуляции с процедурными вопросами ставят под угрозу правовую стабильность нашего общества", - подчеркивает депутат. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988555088.html
https://ria.ru/20241211/moldavija-1988583249.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, василий боля
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Василий Боля
Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в нарушении регламента

Депутат Боля: правящая партия Молдавии игнорирует вотум недоверия правительству

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" нарушает регламент парламента, игнорируя простой вотум недоверия политике правительства, заявил депутат от оппозиционного блока "Победа" Василия Боля.
Депутаты парламентской группы "Победа" 15 ноября сообщили на брифинге, что выдвигают простой вотум недоверия политике правительства, которая касается проведения выборов. Чтобы документ рассмотрели на заседании парламента, его должны подписать минимум 15 депутатов. Оппозиция настаивает на проведении слушаний в парламенте и привлечении к ответственности всех структур, которые допустили грубые нарушения во время выборов.
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"Партия "Действие и солидарность" открыто нарушает регламент парламента Молдавии. Месяц назад группа депутатов предложила принять резолюцию против антинародной электоральной политики нынешней власти. Сегодня мы вновь предложили парламенту рассмотреть документ, как это положено по закону. Однопартийное большинство проигнорировало наше требование", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Он отметил, что инициатива оппозиции соответствует всем требованиям, поэтому отказ в ее рассмотрении можно расценивать как нарушение закона.
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"Они боятся, что избиратели узнают правду о сфальсифицированных выборах. Граждане, наблюдая за этим правовым беспределом, начинают задаваться вопросом: куда движется наша "европейская" демократия? Пренебрежение к воле народа, отказ от открытых дискуссий и манипуляции с процедурными вопросами ставят под угрозу правовую стабильность нашего общества", - подчеркивает депутат.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
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В миреМолдавияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоВасилий Боля
 
 
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